Nieuwe Renault Zoe met 52kWh-huuraccu kost 25.390 euro

Renault brengt zijn elektrische Zoe Z.E. 50 met 52kWh-accu in Nederland uit voor een prijs vanaf 25.390 euro. Voor dat bedrag moeten kopers de accu huren en dat kost 74 tot 124 euro per maand. De Zoe is ook te koop met accu voor minimaal 33.590 euro.

De vanafprijzen gelden voor de Renault Zoe R110 Life-uitvoering met 80kW-motor. Er zijn nog drie duurdere varianten, die hebben allemaal een 100kW-motor en zijn met meer extra's uitgerust. De goedkoopste 100kW-versie kost 35.190 euro of 26.990 euro met huuraccu.

Renault biedt alle uitvoeringen aan met accuhuur. De auto's zijn dan goedkoper, maar er moet maandelijks betaald worden voor de accuhuur. Dat bedrag varieert van 74 tot 124 euro per maand, afhankelijk van het aantal kilometers per jaar.

Alle uitvoeringen van de nieuwe Zoe hebben een 52kWh-accu die goed is voor een actieradius van 395 kilometer volgens de wltp-norm. Snelladen kan met maximaal 50kW. Renault presenteerde de auto al in juni, maar maakte toe nog geen prijzen bekend. De nieuwe Zoe is vanaf oktober te bestellen en staat eind oktober in de showroom.

De Renault Zoe concurreert met de Opel Corsa-e en de Peugeot e-208, die beiden een 50kWh-accu en 100kW-motor krijgen en met maximaal 100kW kunnen snelladen. De actieradius van de Opel is 330km en voor de Peugeot is dat 340km. De Opel Corsa-e wordt in maart 2020 verwacht en kost vanaf 30.999 euro, al is momenteel alleen de Launch Edition te bestellen voor 34.999 euro. De Peugeot e-208 komt in het tweede kwartaal van volgend jaar uit voor minimaal 36.250 euro.

Uitvoering Motor Prijs (€) Prijs met accuhuur (€) R110 Life 80kW 33.590 25.390 R135 Zen 100kW 35.190 26.990 R135 Intens 100kW 36.190 27.990 R135 Ed. One 100kW 37.790 29.590