Renault introduceert elektrische Twingo met 22kWh-accu

Renault komt met een geheel elektrisch aangedreven versie van de Twingo. Dit relatief compacte stadsautootje dat vanaf eind dit jaar bij de dealers moet staan, krijgt een accu met een capaciteit van 22kWh.

Renault zegt dat de achterwielaangedreven Twingo Z.E. dankzij de 22kWh-accu slechts eenmaal per week hoeft te worden opgeladen, mits de auto voornamelijk in het stadsverkeer wordt gebruikt. De fabrikant noemt een actieradius van 250km op basis van de wltp-City-cyclus, die het stedelijke deel van de standaardtestcyclus van de wltp-norm beslaat. Conform de volledige, gecombineerde wltp-cyclus, met 57 procent stadsreizen, 25 procent in de buitenwijken en 18 procent op de snelweg, komt het maximale bereik uit op 180km. Dat zou oplopen naar 215km als de Eco-modus wordt ingeschakeld.

De fabrikant levert de Caméléon-lader mee. Deze beschikt over een omvormer die wisselstroom kan omzetten in gelijkstroom. Andere fabrikanten doen dat ook, maar hun auto's ondersteunen dit veelal tot een maximaal wisselstroomvermogen van 11kW. De Twingo Z.E. en de Zoe van Renault halen 22kW. De fabrikant bevestigt aan Tweakers dat de Twingo Z.E. geen ondersteuning heeft voor laden via gelijkstroom bij bijvoorbeeld snelladers van FastNed, zoals dat bij de Zoe wel het geval is.

Ondanks de toevoeging van de 22kWh-accu van LG Chem is de ruimte voor passagiers en bagage ongewijzigd ten opzichte van de reguliere benzinevarianten van de Twingo. Verder heeft Renault een watergekoeld warmtemanagementsysteem toegevoegd om de accu in de auto op een optimale temperatuur te houden.

De Twingo Z.E. beschikt over verschillende niveaus van regeneratief remmen, waardoor het rempedaal in mindere mate gebruikt hoeft te worden. De tijdens het vertragen geregenereerde energie wordt in de accu opgeslagen. De elektrische motor levert een vermogen van 60kW of 82pk en een koppel van 160Nm, waarmee de auto een topsnelheid van 135km/u haalt.

Renault meldt dat de elektrische Twingo vanaf eind dit jaar bij dealers is te bezichtigen. Het bedrijf heeft momenteel nog geen prijzen voor de auto gepubliceerd en zegt die informatie in een niet nader gespecificeerd, later stadium bekend te maken.