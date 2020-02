Huawei kondigt vouwbare Mate Xs met steviger scharnier voor 2499 euro aan

Huawei heeft een gewijzigde versie van zijn vouwbare Mate X-smartphone annex tablet aangekondigd. De Mate Xs ondersteunt 5g en heeft volgens Huawei een robuuster scharnier en een stevigere toplaag dan de Mate X.

De processor van de Mate Xs is de Kirin 990 5G. Dit is een octacore met ondersteuning voor 5g, die gecombineerd wordt met de Mali-G76-gpu. De Mate X van vorig jaar had een Kirin 980. Huawei combineert de soc met 8GB ram en 512GB opslaggeheugen. Met een micro-sd-kaart is de opslag uit te breiden. De afmetingen zijn 78,5x161,3x11mm en het gewicht is driehonderd gram. De accucapaciteit bedraagt 4500mAh en Huawei heeft aan beide zijden van het toestel een accumodule geplaatst.

De Mate Xs heeft uitgeklapt een 8"-scherm met een resolutie van 2480x2200 pixels. Huawei meldt gewerkt te hebben aan verbetering van het scharnier, dat door het bedrijf Falcon Wing wordt genoemd. Het scharnier is volgens de fabrikant gebaseerd op zirconium en het vouwbare scherm zou niet van een glaslaag zijn voorzien, zoals de Z Flip van Samsung, maar wel van twee lagen polyimide.

De smartphone annex tablet ondersteunt verder wifi-ac, bluetooth 5.0 en usb-c. Via Huaweis SuperCharge-techniek is de smartphone snel te laden met een 55W-lader. Het besturingssysteem is Android 10 met daarover de Emui 10-laag, maar zonder Google Play Services. Huawei wil zijn eigen Huawei Mobile Service uitbreiden.

Er is een camerasysteem met vier camera's aanwezig: een 40-megapixelmodel met f/1.8-lens, een 16-megapixelvariant met ultrawidelens van f/2.2, een telefotocamera van 8 megapixel met f/2.3-lens en een time-of-flightcamera.

De Mate Xs verschijnt in maart voor 2499 euro.