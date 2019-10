Huawei brengt vouwbare Mate X-telefoon op 15 november uit in China

Huawei gaat zijn meerdere keren uitgestelde Mate X-smartphone met vouwbaar scherm op 15 november uitbrengen in China. Of de telefoon ook buiten China uitkomt is nog niet bekend. Huawei kondigde de Mate X in februari aan.

Huawei heeft de komst van de Mate X op Weibo gemeld en tijdens een evenement in Shenzen aangekondigd. Een woordvoerder van Huawei zegt tegen CNet dat het toestel beschikbaar komt voor prijzen die beginnen met 16.999 yuan en dat is momenteel omgerekend ongeveer 2160 euro. Dit betreft de versie met 8GB ram en 512GB opslagruimte.

Er is nog een plan om het apparaat wereldwijd en in ieder geval buiten China uit te brengen, maar de fabrikant bekijkt dat nog. Huawei zegt dat zijn strategie is gebaseerd op 5g; de Mate X ondersteunt 5g via de HiSilicon Balong 5000-modem. De telefoon heeft dezelfde Kirin 980-soc als veel high-end smartphones van Huawei en Honor afgelopen jaar.

De schermdiagonaal van de Mate X komt uit op 8" in opengevouwen stand. Daarmee is de schermdiagonaal iets groter dan de 7,3" grote Samsung Galaxy Fold en de 7,8" van de FlexPai. Een belangrijk verschil ten opzichte van de Galaxy Fold is dat de Huawei Mate X, net als de FlexPai, het scherm aan de buitenkant heeft zitten als je hem buigt.

Huawei kondigde deze vouwbare combinatie van een smartphone en een tablet in februari aan, waarbij de fabrikant een adviesprijs van 2299 euro noemde. Het apparaat had al in juni moeten uitkomen, maar dat werd uitgesteld naar september om extra tests te kunnen uitvoeren. Huawei liet in augustus weten dat ook die maand niet gehaald zou worden, maar dat de telefoon nog wel dit jaar zou verschijnen.

