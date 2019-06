Huawei stelt vouwbare Mate X uit om extra tests te kunnen doen

Huawei brengt zijn vouwbare Mate X-tablet annex smartphone niet in juni uit, zoals aanvankelijk de bedoeling was, maar in september. Het bedrijf meldt extra tests uit te voeren en voorzichtiger geworden te zijn na het debacle van de Samsung Fold.

Huawei wil niet zijn reputatie verspelen met de Mate X, meldt een woordvoerder van het bedrijf tegen CNBC. De woordvoerder noemt september als de maand waarin het vouwbare apparaat moet uitkomen. Hij zegt dat het bedrijf extra tests met mobiele aanbieders en ontwikkelaars uitvoert om er zeker van te zijn dat apps functioneren bij het uitklappen van de Mate X.

Huawei meldt niet direct extra tests met betrekking tot de bouwkwaliteit te houden, maar het lijkt waarschijnlijk dat het bedrijf ook hiernaar kijkt. Samsung werd eind april in ernstige verlegenheid gebracht toen bleek dat reviewtoestellen van zijn Galaxy Fold kapotgingen. De Fold kwam vervolgens niet in april uit en onduidelijk is of en zo ja wanneer een nieuwe release plaatsvindt. Verschillende telecomaanbieders hebben sindsdien preorders voor het toestel geschrapt.

De Mate X zou ergens in het midden van 2019 uitkomen en Chinese media maakten melding van juni als maand van verkrijgbaarheid. Huawei kondigde de vouwbare combinatie van smartphone en tablet in februari aan. Het toestel kost 2299 euro.