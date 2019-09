Gerucht: Samsung werkt nog steeds aan klaptelefoon met vouwbaar 6,7"-scherm

Samsungs volgende vouwtelefoon zal horizontaal inklapbaar zijn als een clamshell-telefoon, claimen bronnen van financieel dienstverleningsbedrijf Bloomberg. Samsung zou het toestel begin volgend jaar kunnen onthullen, afhankelijk van het succes van de Fold.

Bronnen die bekend zijn met Samsungs plannen melden Bloomberg dat het bedrijf achter gesloten deuren nog steeds aan zijn tweede vouwtelefoon werkt. De telefoon zal een horizontale vouwlijn hebben. Hierdoor zal het toestel enigszins lijken op een ouderwetse klaptelefoon. Dit komt overeen met geruchten van begin dit jaar dat Samsung aan twee verschillende vouwtelefoons werkt. Daarvan is de Fold inmiddels onthuld.

De tweede vouwbare smartphone krijgt een binnenscherm met een beelddiagonaal van 6,7", met daarin een gat voor de frontcamera zoals bij de Galaxy S10 en Galaxy Note 10. De achterkant zal twee camera's bevatten, die eveneens werken als selfiecamera wanneer het toestel is dichtgeklapt. Ook moet het apparaat dunner en betaalbaarder worden dan de huidige Galaxy Fold.

Door de horizontale vouwlijn zal het toestel een relatief normale, rechthoekige vorm hebben wanneer het is uitgeklapt. Huidige vouwtelefoons zijn verticaal inklapbaar, en hebben daarmee een relatief breed scherm. Dit kan soms voor problemen zorgen, aangezien apps moeten worden aangepast om optimaal van de extra breedte gebruik te maken.

Verder werkt Samsung volgens bronnen samen met Amerikaanse designer Thom Browne. Dit is om het komende toestel aantrekkelijker te maken voor mensen die meer geïnteresseerd zijn in 'mode, luxe en status'. Het product bevat volgens het gerucht high-end hardware en moet bovendien aantrekkelijk zijn voor liefhebbers van de ouderwetse klaptelefoon. Samsung zelf doet geen uitspraken over de ontwikkeling van onaangekondigde producten.

Vouwbare smartphones hebben een moeilijke start achter de rug. Zo werd de Huawei Mate X onlangs uitgesteld. Daarnaast moest Samsung zelf de Galaxy Fold teruggeroepen bij de start van de verkoop wegens een kwetsbaarheid in het scherm. Deze maand zal de Galaxy Fold opnieuw worden uitgebracht. Samsung neemt inmiddels weer voorregistraties aan voor de Fold. Volgens de bronnen laat Samsung de introductie van een tweede vouwtelefoon afhangen van het succes van de eerste Galaxy Fold.

De originele Samsung Galaxy Fold