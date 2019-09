Samsung brengt Galaxy Fold niet uit in Nederland

Samsung gaat de Galaxy Fold niet uitbrengen in Nederland. Dat laat de fabrikant weten in antwoord op vragen van Tweakers. De Fold komt wel uit in onder meer Frankrijk en Duitsland, zo zei Samsung donderdag eerder op de dag.

Samsung zegt dat de Galaxy Fold beperkt beschikbaar zal zijn bij release in andere landen. "We waarderen de steun die we van onze Nederlandse klanten hebben ontvangen en zijn blij met hun continue support", aldus woordvoerder Cella Sin tegen Tweakers. "Helaas hebben we vanwege de beperkte beschikbaarheid van Galaxy Fold ons wereldwijde lanceringsplan moeten herzien."

Dat is een wijziging ten opzichte van het eerdere plan. Samsung had de Fold op 3 mei willen uitbrengen in Nederland en demonstreerde hem dit voorjaar al in een eigen winkel in Utrecht. Het gebeurt zelden dat de Zuid-Koreaanse fabrikant beslist om een telefoon wel in andere Europese landen, maar niet in Nederland uit te brengen. Samsung heeft het nooit gehad over een Belgische release van de Fold.

De telefoon verschijnt vrijdag in Zuid-Korea en een release in andere landen zal volgen. De versie die nu uitkomt heeft een verfijnde constructie. Een van de zichtbare wijzigingen is dat de toplaag van het scherm nu doorloopt onder de rand van de behuizing door, zodat het er niet langer uitziet als een verwijderbare screenprotector. Ook zijn er beschermkappen toegevoegd aan de boven- en onderkant van de scharnier om stof en vuil buiten te houden. Verder is de afstand tussen het scharnier en de behuizing kleiner gemaakt en heeft Samsung meerdere metalen lagen toegevoegd onder het flexibele scherm om dit steviger te maken. De Fold 5G komt in Duitsland en Frankrijk uit op 18 september voor 2100 euro.