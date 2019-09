Microsoft-patent toont scharnier met vloeistof voor apparaat met vouwbaar scherm

Een patent van Microsoft toont een scharnier voor een vouwbaar apparaat met een oledscherm waarbij gebruikgemaakt wordt van vloeistof. Dat moet de constructie verstevigen en zorgen dat er geen rommel in komt.

Het patent van Microsoft, dat opgemerkt werd door WindowsUnited, bevat gedetailleerde beschrijvingen en tekeningen van scharnieren voor apparaten met een vouwbaar scherm. Er wordt een variant omschreven waarbij vloeistof in de holle ruimtes zit die ontstaan bij het buigen van het scharnier. De vloeistof kan bijvoorbeeld olie zijn.

In het patent wordt geen volledig apparaat beschreven, het gaat enkel over scharnieren voor schermen. Of Microsoft de techniek daadwerkelijk gaat toepassen is niet bekend, maar het patent wijst erop dat het bedrijf nieuwe manieren onderzoekt om scharnieren te verbeteren.

Het patent staat op naam van Microsoft Technology Licensing, wat erop zou kunnen duiden dat het bedrijf van plan is om licenties op de techniek aan andere bedrijven te geven. Volgens The Verge heeft Microsoft dat ook gedaan met patenten die het heeft op scharnieren van huidige Surface-apparaten, zoals de Surface Pro.

Op 2 oktober gaat Microsoft volgens geruchten een vouwbaar apparaat tonen. Dat gaat echter om een product met twee schermen in plaats van één vouwbaar oledscherm. Het is de verwachting dat dit vouwbare Surface-apparaat op een lichtgewicht versie van Windows 10 draait, die intern Windows Lite wordt genoemd. Microsoft zou hiervoor nauw samenwerken met Intel en andere oem's.