Discord stopt met gratis games bij Nitro-abonnement

Discord stopt het het beschikbaar stellen van gratis games aan Nitro-abonnees. Na 15 oktober zijn de games niet meer te spelen. Volgens Discord wordt er weinig gebruik van gemaakt. Gebruikers kunnen hun abonnement opzeggen en geld terugkrijgen.

Discord begon een jaar geleden met het beschikbaar stellen van een selectie games aan Nitro-abonnees. Het bedrijf moet volgende maand nieuwe contracten afsluiten om licenties op die games te verlengen, maar gaat dat niet doen. Volgens Discord worden de games door het merendeel van de abonnees niet gespeeld.

Bij de introductie vorig jaar kregen Nitro-abonnees toegang tot zestig games. Het gaat veelal om indiegames waaronder Dead Cells, Abzu, Hob en FTL. Ook zijn er oudere games als Saints Row 3, Metro 2033 en Metro Last Light beschikbaar. Op 15 oktober verdwijnt de Nitro Games-catalogus. Abonnees kunnen desgewenst hun lopende abonnement opzeggen en contact opnemen voor geldteruggave.

Discord Nitro bestaat sinds 2016. Het abonnement kost 10 dollar per maand of 100 dollar per jaar en geeft gebruikers extra mogelijkheden binnen de Discord-app, zoals het uploaden van grotere bestanden en betere beeldkwaliteit voor het streamen van gameplay. Het abonnement blijft zonder de games bestaan.