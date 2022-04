Discord-apps voor Android en iOS krijgen optie om scherm te delen

De mobiele Discord-apps krijgen een functie waarmee gebruikers hun scherm kunnen delen. Deze feature wordt vanaf woensdag geleidelijk aan beschikbaar gemaakt voor alle iOS- en Android-gebruikers van het platform.

Met de functie kunnen gebruikers alles delen wat op het scherm van hun telefoon wordt weergegeven. Dit kan onder andere gedaan worden in spraakgesprekken met andere gebruikers. De ontwikkelaars melden aan TechCrunch dat de functie geoptimaliseerd wordt voor het streamen van beelden waarop veel beweging te zien is. Daarmee moet de functie geschikt zijn voor het delen van gameplaybeelden, of het gezamenlijk kijken van video's met vrienden met 'een hoge framerate en minimale vertraging. Gebruikers kunnen hun scherm met maximaal vijftig gebruikers delen.

De functie wordt vanaf woensdag uitgerold, maar is momenteel nog niet voor alle gebruikers beschikbaar. De makers van Discord melden dat het uitrollen van de functie voor vrijdag 18 december voltooid moet zijn, mits alles volgens plan verloopt. De screen share-functie is niet geheel nieuw op het platform. De desktopversie van Discord kreeg de feature in 2017 al, samen met ondersteuning voor videogesprekken.

Discord is een chatplatform dat zich voorheen primair focuste op gamers. Eerder dit jaar liet het platform echter weten zich te gaan richten op een breder publiek, waarmee Discord volgens zijn ceo een plek moest worden om 'gewoon rond te hangen en te praten in de omgeving van eigen community's en vrienden'. Met het platform kunnen gebruikers zogeheten servers oprichten en deze vervolgens voorzien van afzonderlijke kanalen voor spraak- en tekstgesprekken. Het platform biedt overigens ook privégesprekken. Tweakers heeft sinds 2019 een officiële Discord-server.