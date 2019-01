Tweakers introduceert officiële Discord-server

Lekker slowchatten over van alles en nog wat. Wie wil dat nu niet? Daar hebben wij onze irc-server voor, maar wie dat op een andere manier wil doen - bijvoorbeeld met spraak - kan dat nu ook doen via onze spiksplinternieuwe Discord-server.

Discord is een chatplatform dat groot is geworden onder gamers, maar dat betekent niet dat het in de Tweakers Discord over gaming hoeft te gaan. Wil je ranten op je provider? Dat mag. Slow-chatten over een keynote van Apple? Doe het gerust. Er is ruimte voor gesprekken over allerlei onderwerpen.

Discord is natuurlijk geen vervanging voor de discussies op ons forum, dus je kunt op ons forum terecht voor alles wat je daar altijd al besprak. Discord is hier, ook mede door de mogelijkheid tot voice-chat, een mooie toevoeging op.

Onze crew heeft al een tijd toegang tot de server en twee weken geleden hebben wij als proef onze abonnees gevraagd onze server te joinen. De inrichting van de server zal waarschijnlijk nog wat aanpassingen nodig hebben. Je kunt de server joinen door op onderstaande knop te drukken.

Wil jij onze Discord joinen, klik dan op onderstaande afbeelding