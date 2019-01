Test en maak kans op de HP Elitebook - Zijn ze praktisch genoeg?

Met de 15"-HP Elitebook 1050 G1 vult HP een hiaat in zijn zakelijke productlijn. Ook is er een convertible: de HP Elitebook x360 1030 G3. Beide hebben een lange accuduur, een helder scherm en een korte laadduur. We zijn benieuwd of gebruikers dit ook ervaren en zoeken daarom zes deelnemers aan het Tweakers Testpanel.

Ben jij veel op reis voor je werk en moet er onderweg ook het nodige gedaan worden? Vragen vrienden en familie jou regelmatig om advies als het aankomt op het aanschaffen van nieuwe apparaten? Dan zijn wij naar jou op zoek! Bij Tweakers liggen de notebooks klaar om opgestuurd te worden voor een kritische blik: de HP Elitebook x360 1030 G3 en de HP Elitebook 1050 G1. Je krijgt veertien dagen lang een van deze laptops in bruikleen om vervolgens een kritische review te schrijven in de Tweakers Pricewatch. Wie weet levert deze deelname je ook een mooie prijs op.

Premiumervaring

Eerder testte de laptopredactie van Tweakers de HP Elitebook 1050 G1. De notebook maakte indruk, met een 8,5 als resultaat. Vooral praktische aspecten als de stevige behuizing, de uitstekende accuduur en de grote mate van gebruiksvriendelijkheid werden geroemd. Dat is één review, maar we weten dat de Tweakers-community hier meer deskundige inzichten aan kan toevoegen. De HP Elitebook x360 1030 G3 wacht zelfs nog op de eerste Tweakers-recensent die zijn of haar licht over deze zakelijke notebook laat schijnen.

Met zowel een 13”- (1030 G3) als een 15”- (1050 G1) beeldscherm, gecombineerd met minimaal 8GB werkgeheugen - de 1050 G1 is zelfs beschikbaar met 32GB werkgeheugen - brengt HP twee zakelijke notebooks op de markt: de Elitebook x360 1030 G3 voor de (reizende) professional en de Elitebook 1050 G1 met Nvidia GeForce GTX Graphics voor de poweruser. Twee weken lang kun je ervaren of dit inderdaad het geval is. En dat niet alleen: onder de zes reviewers verloten we ook een HP Elitebook 1050 G1. Win je die niet? Dan ontvang je een cadeaubon van Bol.com ter waarde van vijftig euro.

Meedoen? Vul dan hieronder de poll in en geef aan dat je de HP Elitebook x360 1030 G3 of de HP Elitebook 1050 G1 wil proberen. Uit alle inzenders selecteren we at random zes deelnemers. Ben jij daar straks een van, dan ontvang je een e-mail met alle informatie die je nodig hebt om de laptop te gaan testen.

