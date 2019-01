Developers Summit - Jeroen Zonneveld geeft introductie over Flutter

Jeroen Zonneveld (Triple): "Markt voor hybride development naar Flutter"

Wat is de meerwaarde van het nieuwe hybride UI-framework Flutter en de ontwikkeltaal Dart voor mobile developers? iOS-ontwikkelaar Jeroen Zonneveld, iOS-ontwikkelaar bij Triple, zocht het uit. Zijn ervaringen deelt hij binnenkort tijdens de Developers Summit 2019, op 14 februari in Utrecht. Duidelijk is al wel dat 'hybride ontwikkelen' steeds interessanter wordt.

Flutter is een nieuw mobile UI-framework van Google, dat ontwikkelaars in staat stelt mobiele apps voor zowel Android als iOS te maken met de programmeertaal Dart. Zonneveld [24] verzorgt tijdens de Developers Summit een introductie van Flutter, waarvan de 1.0-versie op 30 november vorig jaar verscheen. Tijdens het evenement gaat hij onder meer in op de benodigde componenten, de performance op mobiele devices en hoe ontwikkelaars de kwaliteit van hun app testen na de release.

iOS en Android steeds stabieler

Zonneveld rondde drie jaar geleden zijn studie Informatica bij InHolland af en startte vervolgens bij het Alkmaarse softwarebedrijf Triple, waar hij ook afstudeerde. "Daarvoor was ik als hobby vaak al aan het programmeren voor mobiele apparaten, maar bij Triple ben ik er pas echt professioneel mee aan de slag gegaan." Als iOS-ontwikkelaar kwam hij vorig jaar in aanraking met Flutter, waarvan hij de voordelen onderzocht voor zijn werkgever. "Verschillende ontwikkelingen zoals Xamarin, React Native en ook Flutter richten zich op cross platform development, wat voor simpele apps steeds beter werkt doordat de platformen iOS en Android de afgelopen tijd wat betreft UI meer op elkaar zijn gaan lijken met bijvoorbeeld het weergeven van content. De markt voor mobile development wordt steeds meer hybride en dat maakt Flutter voor ontwikkelaars interessanter."

Voor mobiele gebruikers is het nauwelijks nog te merken of een app 'hybride' of 'native' is ontwikkeld. Dit is nog eens een extra beweegreden om Flutter te gaan gebruiken, denkt Zonneveld. Tegelijkertijd betekent het natuurlijk wel het aanleren van een nieuwe taal: Dart. "Het werkt allemaal net wat anders dan met Swift, waarmee ik gewend ben om te werken.”.

Eerste indrukken van Flutter

Een voorzichtige eerste indruk als native developer is dat Flutter als hybride framework vooral efficiënt is voor het ontwikkelen van apps die veel informatie op het scherm moeten tonen. "Vooralsnog merk ik dat het lastiger is om het toe te passen voor apps die veel OS-api’s nodig hebben. Maar of dat ook echt zo is, zijn we nu aan het onderzoeken." Zonneveld merkt op dat het natuurlijk een groot verschil is om te werken met een framework dat pas twee maanden geleden uit de bèta-fase is gekomen, in plaats van een framework waarin hij de afgelopen vijf jaar zijn weg heeft gevonden. "Sinds Swift beschikbaar is gekomen als opvolger van Objective C, ben ik er mee aan de slag gegaan. En ook deze taal blijft uitdagend, bijvoorbeeld door de updates die ieder jaar weer uitkomen.”

Mobile development blijft in ieder geval de leukste vorm van development, aldus de iOS-ontwikkelaar. "Leuker dan web development in elk geval, want je ontwikkelt specifiek voor kleine schermen en dat maakt het echt een vak apart. De interactie die je met anderen hebt vind ik leuk, want je kunt altijd direct aan anderen op je telefoon laten zien waar je mee bezig bent." Bij Triple, waar hij met 150 collega's een liefde voor nieuwe technologie deelt, gebeurt dat laatste regelmatig. Overigens wordt er in het bedrijf, dat o.a. de helm van Max Verstappen heeft ontworpen, ook fanatiek gegamed aldus Zonneveld. "Een van onze directeuren neemt het regelmatig online tegen Max op in een potje FIFA. En ook daarin is Max erg goed, zo hebben we inmiddels wel ervaren!"

Informatie-evenement

Datum: donderdag 14 februari 2019

Locatie: DeFabrique, Utrecht

Tijden: 09.00 tot 20.00 uur

Partners: ABN Amro, Rabobank, Politie, Nedap, Adyen, IBM, ANWB, Inergy, Elect, Centric, TSS Group

Early birds: uitverkocht

Reguliere tickets: 275 euro

3-voor-2-tickets: 183,33 euro per ticket (550 euro voor 3 tickets)

Studententicket: 75 euro

Meer informatie: tweakers.net/developerssummit

