Developers Summit - Femme Taken geeft masterclass smarthome programmeren

Het programma voor de Developers Summit krijgt steeds meer vorm. Vandaag kunnen we melden dat onze eigen Femme Taken een van de talks gaat verzorgen. Binnen de nieuwe track 'something different' zal hij op 14 februari een inkijkje bieden in zijn eigen smarthome. Anders dan in eerdere talks, zal hij ditmaal extra focus leggen op het programmeren van een smarthome.

Het is inmiddels traditie dat Tweakers zelf een van de masterclasses op de Developers Summit verzorgt. Vorig jaar stond Donovan van der Roest op het programma. Hij liet aanwezigen zien hoe je als developer je eigen 'import driven affiliate (web)application' kunt bouwen, lijkend op het model dat Tweakers gebruikt bij de Pricewatch. Het jaar daarvoor gaven Jeroen Groeneweg en Tim Cure een inkijkje in het 'legacybeest' van Tweakers en lieten ze zien hoe intensief het kan zijn de code van een 18-jaar oude website te onderhouden.

Ditmaal is onze oprichter Femme Taken aan de beurt. Op eerdere evenementen heeft hij laten zien hoe hij zijn boerderij in het oosten van Nederland zo slim mogelijk heeft gemaakt. Veelal door zelf te klussen en te programmeren. Op de Developers Summit opent hij opnieuw virtueel de deuren naar zijn woning en zal daarbij aandacht besteden aan het programmeren van een smarthome. In de talk demonstreert Femme hoe technieken, standaarden en ontwerppatronen uit de webdevelopmentwereld toegepast kunnen worden om modulaire en herbruikbare functionaliteit te bouwen voor je slimme woning. Femme geeft tips & tricks zodat je na afloop direct aan de slag wilt.

Ricardo van Loenen (B.Amsterdam)

Ook op het programma van de 'something different'-track staat Ricardo van Loenen, oprichter van B.Amsterdam. In Amsterdam is B.Amsterdam uitgegroeid tot één van de belangrijkste hubs voor start-ups en jonge (tech)bedrijven. In zijn talk deelt hij zijn visie over de toekomst van co-working-spaces, of dit nog wel fysieke ruimtes zijn en welke rol technologie in de toekomst gaat spelen.

Datum en locatie

Datum: donderdag 14 februari 2019

Locatie: DeFabrique, Utrecht

Tijden: 09.00 tot 20.00 uur

Partners: ABN Amro, Rabobank, Politie, Nedap, ANWB, Adyen, Inergy, Elect

Early birds: 175 euro

Reguliere tickets: 275 euro

Meer informatie: tweakers.net/developerssummit

