Tweakers aan het werk - De Lessons Learned van… Pascal

In de komende weken presenteert Tweakers Elect de serie 'Tweakers aan het werk'. Daarin schrijven we over jullie ervaringen met werk in de ict. Het gaat over jullie en hoe je als tweaker je carričre hebt vormgegeven. Wat is er weleens misgegaan in een project waar je aan meewerkte, wat heb je van die ervaring geleerd en wat kunnen anderen hiervan leren?

Een promotie van senior engineer naar lead developer liep voor Pascal de Vink anders dan verwacht. Zo was hij in zijn nieuwe functie nog maar twintig procent van de tijd bezig met programmeren, in plaats van fulltime zoals voorheen. ‘De belangrijkste les die ik heb geleerd, is dat je je eigen verwachtingen en die van je werkgever duidelijk voor ogen moet hebben.’

Wat was precies de situatie?

‘Ik werkte bij Tweakers als senior engineer, en kon een stap maken om als lead developer aan de slag te gaan bij een andere website binnen het concern. Daar ben ik vol enthousiasme op in gegaan. Ik had veel ideeën om het platform te verbeteren. Qua techniek liepen ze nog in de twintigste eeuw, en ik zag het als een uitdaging om dat naar deze eeuw te brengen. Ik zag allerlei strategieën voor me om de technical debt te verkleinen: de databases aan te pakken, de php-versie te upgraden, dat soort dingen. Het leek me heel gaaf, en als een speer ging ik aan de slag. Maar al heel snel had ik door: de werkelijkheid is anders.’

Waar merkte je dat aan?

‘Allereerst aan het ontwikkelen zelf: het was niet meer mijn belangrijkste taak. Waar ik voorheen grotendeels aan het programmeren was, was ik daar nu nog maar twintig procent van mijn tijd mee bezig. Dus mijn hele idee over mijn bijdrage aan het werk, was compleet anders dat ik van tevoren had ingeschat. Ik dacht dat ik zelf meer tijd zou hebben om aan de implementatie van de techniek bij te dragen, maar dat was dus niet het geval. De werkcultuur was ook heel anders: bij Tweakers werkten we heel erg vanuit de techniek, terwijl het bij m’n nieuwe baas juist sales-driven was. Door die combinatie raakte ik het plezier ook een beetje kwijt.’

Wat hielden je werkzaamheden in?

‘Het team waarmee ik werkte, had veel behoefte aan hulp en mentoring bij de dagelijkse werkzaamheden. Ik had dat eerder niet gedaan, en omdat ik zelf minder aan het ontwikkelen was, vond ik het lastig om het team daarin goed te ondersteunen. Daarnaast moest ik me opeens bekommeren om salaris, ziekteverlof, mensen aannemen; echte hr-zaken. Ik had daar helemaal geen ervaring mee. Het kostte mij veel tijd en leverde weinig voldoening op. Zaken als de boekhouding kwamen daar ook bij. Zo vroeg de directrice op een dag of ik onze uitgaven aan externe bedrijven in kaart kon brengen: wat hebben we tot nu toe uitgegeven, en wat verwachten we dit jaar nog uit te gaan geven. Ik had zoiets niet eerder gedaan, maar ik zei toch 'ja' en dook de Excel-sheets in. Het lukte niet om het op tijd af te ronden, dus ik dacht: ik maak het thuis wel af. Tijdens het eten merkte m’n vrouw op dat ik zo stil was, dus ik vertelde waar ik mee bezig was. Ze zei: “Geef mij je laptop maar even, dan kijk ik er naar.” Na een half uur kwam ze terug met prachtige sheets waar alles 1-2-3 ingevuld kon worden. Ze heeft een achtergrond in de business en economie, dus wist precies wat ze moest doen. Dat was voor mij een goede les: maak gebruik van mensen die er verstand van hebben. Delegeer de taken die anderen veel beter kunnen doen, of durf nee te zeggen.’

En toen?

‘Ik heb na anderhalf jaar de knoop doorgehakt. Het ging niet langer, ik zat niet meer lekker in m’n vel. Toen ben ik op zoek gegaan naar iets anders. Ik wilde weer developen. En ik wist zeker: ik wilde niet meer de enige lead developer zijn. Nu werk ik als lead developer voor TicketSwap. Hier heb ik meerdere mensen naast me met ongeveer dezelfde functie, dus we kunnen elkaar goed aanvullen en ondersteunen als dat nodig is. Dat is ook een belangrijke les geweest: ik presteer beter als ik me kan optrekken aan anderen in een soortgelijke functie. En het is belangrijk om een support-netwerk te hebben. Of dat binnen of buiten het bedrijf is, maakt niet uit. Ik ben toentertijd te weinig op zoek gegaan naar ondersteuning.’

Hoe reageerden je collega’s op je vertrek?

‘Heel begripvol, dat was wel erg fijn. Zij zagen mij ook worstelen in mijn rol. Achteraf hoorde ik dat na mijn vertrek er grote beslissingen zijn genomen over de richting die het bedrijf op wilde gaan. Ik denk dat mijn vertrek ze de ogen heeft geopend: zijn we wel goed bezig? In ieder geval was het voor mij een ervaring waar ik veel van heb geleerd. Het was helemaal geen slechte werkgever, alleen de verwachtingen die we van elkaar hadden kwamen niet overeen.’

Hoe had je je hier wel op voor kunnen bereiden?

‘De belangrijkste les die ik uit deze werkervaring heb geleerd, is verwachtingsmanagement. Het is heel belangrijk om te zorgen dat de verwachtingen die je zelf hebt en die de werkgever heeft, op elkaar aansluiten. Of in ieder onderling bekend zijn bij elkaar. Ik had nooit iets van een functieomschrijving gezien, het ging om een interne overstap. Mijn idee van lead developer was heel anders dan wat het bedrijf voor ogen had. Als ik erop terugkijk, hadden ze juist meer behoefte aan een manager. Als je dus aan het solliciteren bent, stel dan vragen wat de functie concreet inhoudt, waar je vooral mee bezig bent, en wat de verwachtingen zijn.’

Wat doe je nu anders op werkgebied?

‘Concreet pas ik de lessen die ik heb geleerd nu bijvoorbeeld toe bij nieuwe vacatures. Laatst zochten we bijvoorbeeld een QA-engineer. Niet alleen moet de kandidaat het werk kunnen doen, maar ook binnen het team passen. Daar ga je dan gericht naar zoeken in een gesprek. Binnen TicketSwap was er nog niemand met die rol, dus de kandidaat moest wel from scratch aan de slag kunnen gaan, en daar het liefst al ervaring mee hebben. Door op die manier duidelijk uit te spreken waar je naar op zoek bent, zorg je dat het verwachtingsmanagement klopt.’

