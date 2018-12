December Prijzen Parade - Dag 16/17: Win twee Dev Summit-tickets

In de laatste weken voor kerst viert Tweakers altijd de December Prijzen Parade. Mede dankzij onze partners mogen we jullie, onze trouwe users, dan blij maken met vette cadeaus. Vandaag staat de prijzenparade in het teken van onze eigen Tweakers Developers Summit en geven we 2x2 tickets weg ter waarde van 275 euro.

Tweakers Developers Summit

Op donderdag 14 februari 2019 vindt Tweakers Developers Summit 2019 plaats in DeFabrique in Utrecht. Op deze dag verzamelen vijfhonderd developers zich om deel te nemen aan inspirerende keynotes en masterclasses die gegeven worden door bekende internationale sprekers, Nederlandse lokale helden en internationale sterren die in Nederland wonen.

Er zijn al twee keynotesprekers bekend: Harper Reed en Mikko Hyponenen (foto). Harper Reed was de technoloog die als cto van de Obama 2012-campagne als eerste de tech mentality naar de politiek bracht. Ook was hij intensief betrokken bij Threadless.com en PayPal, en heeft hij Modest Inc. Opgericht. Mikko Hypponen is een wereldwijde beveiligingsexpert en werkt sinds 1991 bij F-Secure. Ook heeft hij naam gemaakt door diverse TED-talks en zijn artikelen in The New York Times en Wired.

Naast de keynotes is er de mogelijkheid om je kennis te verbreden door middel van het volgen van masterclasses. Er zijn zes verschillende tracks, gericht op webdevelopment, science & more, security, something different, agility en mobile app development. Met trots delen we mee dat we Davy Engone, Guszti Eiben, Ali Niknam, Rik van Duijn, Remie Bolten en Colm Doyle mogen verwelkomen.

Kortom, de Developers Summit belooft weer een heus spektakel te worden met interessante sprekers. Reden genoeg dus om twee kaartjes ter waarde van 275 euro te winnen!



Meer informatie: www.tweakers.net/developerssummit

Wil jij twee kaartjes winnen? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen en je maakt automatisch kans.

Deze actie heeft geen kortingscode.

December Prijzen Parade - Dag 16/17 Poll Ja, ik wil kans maken op twee Dev Summit-tickets!

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan!

De opties zijn uitgeschakeld omdat je niet ingelogd bent

Voorwaarden