December Prijzen Parade - Dag 15: Win een Lego Technic Porsche

Win een Lego Technic Porsche 911 GT3 RS

In de laatste weken voor kerst viert Tweakers altijd de December Prijzen Parade. Mede dankzij onze partners mogen we jullie, onze trouwe users, dan blij maken met vette cadeaus. Vandaag staat de prijzenparade in het teken van Alternate met de volgende weggeefactie: een Lego Technic Porsche 911 GT3 RS.

Specs Lego huldigt een vernieuwende techniek en design van een van de beroemdste autofabrikanten ter wereld met dit fantastische Lego Technic model. Deze elegant gevormde Lego Technic Porsche 911 GT3 RS heeft een prachtige stroomlijn, verstelbare achterspoiler en oranje carrosserie, en zit boordevol realistische extra's en functies die de snelle supercar vervolmaken.



Benieuwd welke Lego Technic-pakketten Alternate nog meer heeft? Klik dan hier. De belangrijkste eigenschappen Serie Lego Technic Formaat ca. 17cm hoog, 57cm lang en 25cm breed Onderdelen 2704-delig Leeftijdsindicatie vanaf 16 jaar Waarschuwing Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden! Let op Verstikkingsgevaar wegens kleine onderdelen De set wordt geleverd in een luxe doos.

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag, Alternate. Wil je deze winnen? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen en je maakt automatisch kans.

