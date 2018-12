De C8 van LG onder de loep - Bekijk hier de videoreview van Mmaster23

Er wordt heel wat afgetest op de Tweakers-redactie, maar de community kan daar ook wat van. Met het Tweakers-testpanel geven we users de kans om bepaalde producten zelf te ervaren, om te kijken of het product aan de verwachtingen voldoet. Je wil toch de juiste keuze maken voordat je een investering doet, dus is het handig om een paar reviews door te spitten. Zeker als het om een flinke oled-tv gaat! Deze keer heeft Mmaster23 de C8 van LG onder handen genomen en hij deelt zijn bevindingen in zijn uitgebreide review. Het is niet bij tekst gebleven, want we nemen je ook in vogelvlucht mee door zijn review in onderstaande video.