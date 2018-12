December Prijzen Parade - Dag 14: Win een Devolo Magic 2 WiFi Starter Kit

Win een Devolo Magic 2 WiFi Starter Kit

In de laatste weken voor kerst viert Tweakers altijd de December Prijzen Parade. Mede dankzij onze partners mogen we jullie, onze trouwe users, dan blij maken met vette cadeaus. Vandaag staat de Prijzen Parade in het teken van de volgende weggeefactie: een Devolo Magic 2 WiFi Starter Kit ter waarde van 199,- euro.

Product

Specs Geniet van supersnel, draadloos internet dankzij de Devolo Magic 2 Wifi Starter Kit. Surf overal in huis met 2400Mbit/s, veilig en stabiel.



• Snelheden tot 2400Mbit/s

• Bereik tot 500 meter

• Plug & Play

• Uitbreidbaar met losse adapters De belangrijkste eigenschappen Aantal 2x Verbinding (powerline) Powerline 2Gbit/s Maximale, totale wifisnelheid 1,167Gbit/s Ethernet (RJ45) 2x Ethernet 1Gbit/s Verbinding (wlan) 802.11a, 802.11ac (Wi-Fi 5), 802.11b, 802.11g, 802.11n (Wi-Fi 4)

Een mooie prijs dus van onze partner van vandaag, Expert. Wil je deze winnen? Dan hoef je alleen maar onderstaande poll in te vullen en je maakt automatisch kans. Win je niet? Niet getreurd, want alle deelnemers ontvangen uiterlijk 24 december eenmalig een e-mail met een kortingscode van Expert.

December Prijzen Parade - Dag 14 Poll Ja, ik wil kans maken op een Devolo Magic 2 WiFi Starter Kit!

Nee, ik laat deze actie aan mij voorbijgaan!

