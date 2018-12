Tweakers aan het werk - Wat is de ervaring van werkgever Rick?

In de komende weken presenteert Tweakers Elect de serie 'Tweakers aan het werk'. Daarin schrijven we over jullie ervaringen met werk in de ict. Het gaat niet alleen over jullie, maar ook over de werkgever. Welke keuzes maken zij in de zoektocht naar jou? Hoe helpt Elect hen daarbij en welke tips hebben ze voor andere werkzoekenden?

Rick Langedijk is oprichter en directeur van WebConcern en daarom ook verantwoordelijk voor het aannemen van nieuw personeel. Hij vertelt dat kandidaten die via Elect zijn geplaatst, beter passen bij het bedrijf. ‘Op detailniveau weet je al meer over een kandidaat, vergeleken met traditionele werving. Je bouwt voor het gesprek al een soort band op.’

Waarom besloten jullie met Tweakers Elect te gaan werven?

‘Ik was de verschillende mogelijkheden aan het verkennen voor werving. Onze doelgroep en het Tweakers-publiek sluiten grotendeels op elkaar aan, dus daarom hebben we gekozen om Elect te gaan gebruiken. Je put uit een grote database met eigenlijk alleen ict’ers, dus dat is makkelijker matchen dan via traditionele wervingskanalen. Inmiddels hebben we twee kandidaten gevonden.’

Om wat voor functies ging het en wat sprak je aan in het profiel van de kandidaat?

‘Het ging om een vacature voor front-end-ontwikkelaar. De kandidaat woonde in de buurt en zijn skills kwamen overeen met wat wij zochten. We stuurden een flirt, en uit de vragen die hij stuurde en de verdere communicatie kwam al snel naar voren dat het goed klikte. Hij was ook heel erg geļnteresseerd in ons product. We maken een SaaS -platform, waarmee klanten content kunnen verspreiden en bezoekers kunnen converteren tot relaties.’

‘Onlangs hebben we een tweede kandidaat gevonden, die bij ons stage gaat lopen. Nadat we een eerste bericht stuurden, belde hij ons gelijk op. Dat vind ik altijd al een goed teken, dat kandidaten ons bellen. Hij legde uit dat hij zeer geļnteresseerd was, maar dat hij nog bezig was met zijn studie en dus niet per direct beschikbaar zou zijn. In onderling overleg hebben we toen besloten een deel van de werkzaamheden om te zetten naar een stageopdracht. Het gaat om het aanpassen van een applicatie naar de nieuwste technieken. Dat moet eerst uitgedacht en onderzocht worden, voordat iemand in de code ermee aan de slag gaat. De stagiair gaat de verschillende opties verkennen.’

Wat zijn je ervaringen met het matchingproces van Elect?

‘Het fijne is dat je goed de mogelijkheid hebt om te laten zien wie je bent. What you see is what you get. Dat geldt zowel voor de werkzoekende als voor de werkgever. De interactie is veel oprechter, op basis van de gestelde vragen bouw je al een band op. Mijn ervaring nu is dat kandidaten die via Elect binnen zijn gekomen, beter bij ons passen. Je weet beter wat je van elkaar kunt verwachten.’

‘Eigenlijk is het net zoals daten. Je kunt de mooiste foto’s op je profiel hebben, maar pas in een gesprek leer je elkaar echt kennen. Dat geldt voor de werving ook: je kunt wel de benodigde skills op het cv hebben staan, maar pas in een gesprek ervaar je hoe iemand is, en wat hij of zij verder in zijn mars heeft qua soft skills. Het voordeel van Elect is dat de kandidaat meer over het bedrijf weet door al voor het gesprek vragen te stellen, en als bedrijf weet je inhoudelijk al meer over de vaardigheden van de kandidaat.’



Komen de skills die kandidaten invullen overeen met de werkelijkheid?

‘Ik heb daar geen gekke dingen in voorbij zien komen. Mensen geven zichzelf ook niet zo snel vijf sterren in een bepaalde vaardigheid. Houd het gewoon realistisch en geloofwaardig, het heeft geen zin om opschepperig te doen. Bij een gesprek zijn het leuke aanknopingspunten: ‘je hebt vier sterren ingevuld, kun je dat verder uitleggen?’

Heb je tips voor Elect-kandidaten?

‘Je kunt dus zogeheten bullshit filter-vragen stellen als je een flirt krijgt van een bedrijf. Daar kun je voor standaardvragen kiezen, en dan is mijn werk heel simpel, want die antwoorden heb ik al klaarliggen. Maar je valt veel meer op als je een eigen, originele vraag stelt. Ik kreeg eens de vraag hoeveel meter het is van de werkplek naar het koffiezetapparaat. De andere twee vragen waren wel wat serieuzer, maar met zo’n vraag val je wel op.’

‘Wat je beter niet kunt doen, is enkel en alleen vragen stellen over pensioenregeling, reiskosten, en salaris. Salaris is al iets waar je op gematcht wordt, en het is sowieso iets dat je later toch nog gaat bespreken. Mijns inziens kun je beter vragen stellen over de bedrijfscultuur, of hoe de gemiddelde werkdag eruitziet.’

Tweakers Elect, ook voor jou?

Op zoek naar een nieuwe uitdaging, maar wil je niet lastiggevallen worden door recruiters? Ben je de ongeļnspireerde massamails via LinkedIn, het benaderen met een droombaan die niet bestaat en alle andere trucs om je cv in handen te krijgen zat? Maak dan een profiel aan op Tweakers Elect.

Tweakers Elect is het platform waar werkgevers bij jou komen solliciteren, op basis van onder andere je skills, je werkervaring, opleiding en gewenste salaris. Jij blijft daarbij anoniem, totdat je besluit om het aanbod van een werkgever te accepteren. Je krijgt geen recruiters meer achter je aan, want we werken alleen met de werkgever zelf. Je wordt gematcht door meer dan tachtig werkgevers op de ruim achthonderd vacatures. Dus tweaker met ambitie in de ict, waar wacht je nog op? Schrijf je in en laat ons je nieuwe droombaan voor je zoeken.