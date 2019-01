Developers Summit - Jamie Bartlett geeft keynote en er zijn 3-voor-2-tickets

De Britse schrijver Jamie Bartlett is de volgende spreker die we op de Developers Summit mogen verwelkomen. Op donderdag 14 februari deelt hij zijn prikkelende inzichten en kennis met het publiek tijdens de derde keynote van de dag. Bartlett is vooral bekend van de boeken die hij schreef over het dark net, radicale bewegingen, en internet en democratie. Earlybirdtickets zijn inmiddels uitverkocht, maar de reguliere tickets zijn verkrijgbaar, inclusief interessante kortingen voor (kleine) groepen.

Eerder maakten we al bekend dat Mikko Hypponen en Harper Reed een keynote verzorgen op de Developers Summit. Aanvullend op de thema's die zij behandelen, gaat Jamie Bartlett dieper in op onderwerpen die hij vanuit zijn rol als journalist grondig heeft onderzocht. Bartletts interesses zijn voornamelijk te vinden op het snijvlak van politiek en technologie. Sinds 2014 combineert hij zijn journalistieke werk voor onder andere The Spectator en The Telegraph met het schrijven van boeken.

Zijn eerste boek The Dark Net biedt lezers een inkijkje in het dark web en beschrijft een spectrum aan opkomende subculturen die daarvan gebruikmaken. Na een tweede boek (Radicals Chasing Utopia) en meerdere TED-talks, verscheen onlangs zijn laatste boek: The People vs. Tech: How the Internet is Killing Democracy (and how We Save It). Dit boek werd met lovende kritieken ontvangen en door recensenten onder meer geroemd als 'het belangrijkste boek op het gebied van het internet en de impact op de maatschappij', geschreven door 'een van de leidende, wereldwijde experts op het gebied van de digitale revolutie'.

3-voor-2-tickets en reguliere tickets in de verkoop

Enthousiast geraakt om deze toonaangevende schrijver in het echt te horen spreken? Kaarten voor de Tweakers Developers Summit zijn nog steeds verkrijgbaar. De earlybirdtickets zijn inmiddels uitverkocht, maar er is goed nieuws voor bezoekers die in (kleine) groepen willen komen; net als vorig jaar is er een 3-voor-2-ticketactie. Koop je drie tickets tegelijk, dan betaal je omgerekend slechts 183,33 euro per ticket.

Datum en locatie

Datum: donderdag 14 februari 2019

Locatie: DeFabrique, Utrecht

Tijden: 09.00 tot 20.00 uur

Partners: ABN Amro, Rabobank, Politie, Nedap, ANWB, Adyen, Inergy, Elect

Early birds: uitverkocht

Reguliere tickets: 275 euro

3-voor-2-tickets: 183,33 euro per ticket (550 euro voor 3 tickets)

Studententicket: 75 euro

Meer informatie: tweakers.net/developerssummit

GET YOUR TICKETS ⟩