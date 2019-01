Developers Summit - Jan Jongboom geeft lezing over machinelearning

Jan Jongboom (Arm): "Developers zijn bepalend geworden in onze wereld"

Als geen andere groep professionals bepalen programmeurs waar de wereld naartoe gaat. Jan Jongboom, developer en evangelist bij Arm, brengt een groot deel van zijn tijd door in de developercommunity. Uit deze gesprekken haalt hij de inspiratie voor nieuwe projecten, onder meer op het gebied van tiny machinelearningtoepassingen.

Jan Jongboom (30) spreekt tijdens de Developers Summit, op 14 februari in Utrecht, over machinelearning op de vierkante centimeter. Wie aan machinelearning denkt, denkt vaak aan datacenters vol loeiende servers, maar wat als we machinelearningmodellen direct op onze smartdevices draaien? Het is dan niet langer nodig om ruwe datastromen over internet te versturen, met lagere latency, minder energiegebruik en minder privacyzorgen als gevolg. In zijn presentatie spreekt Jongboom over nieuwe ontwikkelingen rond het ‘downscalen’ van modellen.

Black-ops-engineering

Op dit moment werkt Jongboom als developer en evangelist voor chipontwerper Arm. Hier runt hij het team dat voor het Mbed IoT Device Platform relaties met developers onderhoudt, werkt hij aan het verder brengen van lpwan-technologie en kijkt hij naar de toekomst van embedded development met onder meer simulatiemodellen en edge-toepassingen.

Praten met developers vindt Jongboom een van de leukste onderdelen van zijn vak, vertelt hij. "Want dat betekent dat we zien waar de markt heen gaat. We kunnen daardoor projecten opzetten waarvoor op dit moment nog niet genoeg tractie is, maar die in de toekomst belangrijk kunnen worden. Je kunt ons zien als het black-ops-engineeringteam van Arm." Vooral het werk aan microcontrollers heeft op dit moment de aandacht van het team, waarvoor een simulator is ontwikkeld. Dit verkort de feedbackloop in dit werk aanzienlijk. "Ontwikkelen voor kleine devices is traag. Je moet ze iedere keer weer flashen, waardoor je uit de flow raakt en wat dus niet praktisch is. Door te simuleren weten we met enige zekerheid hoe software zich op embedded devices gaat gedragen."

Developers evangeliseren tech

Op zijn eigen website (www.janjongboom.com) staat een citaat van Stephen O' Grady, uit het boek The New Kingmakers. "In today’s world all companies are software companies, and developers are often the ones finding, architecting and even buying technology". Jongboom gelooft sterk in dit citaat. "Tot zo'n tien jaar geleden, werd veel software in licentiemodellen bij programmeurs door de strot geduwd, maar kijk naar Slack of GitHub; die zijn niet groot geworden door verkoop aan ceo's. Developers zijn het gaan integreren in hun eigen workflow. Iedereen vindt het fantastisch en pas daarna gaat het management het kopen. Het zijn dus developers die tech evangeliseren. Hun mening is bepalend geworden."

Bewegen in de techcommunity: Jongboom doet het maar al te graag. "En het leuke is dat Tweakers een rol heeft gespeeld in het traject dat ik heb gevolgd. In 2010 ben ik begonnen met Tweakblogs en dat ben ik blijven doen tot 2014. In die periode merkte ik dat mensen het leuk vonden om mijn artikelen te lezen en erop te reageren, en dat ik het ontzettend leuk vond om interactie aan te gaan met developers. Het mooie aan deze community is dat developers niet gevoelig zijn voor traditionele marketingboodschappen; ze prikken dwars door de onzin heen. Als je echter bouwt aan interessante prototypes of projecten, vinden ze het leuk om met je te sparren. Die discussies vormen de basis voor alles waar ik aan werk."

Verkeerslichten San Jose genereren meer data dan Twitter

Wat wil Jongboom de toehoorders van zijn presentatie tijdens de Developers Summit vooral meegeven? "Ik vind iot en machinelearning erg bij elkaar passen. Iot gaat veel data genereren. Neem bijvoorbeeld een Amerikaanse stad als San Jose, dat al zijn verkeerslichten heeft voorzien van sensoren. Die sensoren alleen al genereren meer data dan heel Twitter. En dan hebben we het nog niet eens over een heel grote stad. We moeten data dus wel gaan voorbewerken, want we kunnen niet alle ruwe data naar de cloud sturen. Machinelearning moet gaan bepalen wanneer het wél relevant is om data te verzenden, wat gelijk ook veel gaat schelen in het energiegebruik van embedded devices." Developers die er niet dagelijks mee bezig zijn, beschouwen machinelearningtoepassingen nog vaak als black boxes. “Maar dat zijn ze niet. Je kunt in een model uittekenen wat er gebeurt. Er is geen magie; ik laat zien hoe het werkt en hoe we zo'n model kunnen optimaliseren."

