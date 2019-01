Developers Summit - Bekijk nu het volledige programma

Over drie weken openen we de deuren voor de derde editie van de Tweakers Developers Summit. Inmiddels kunnen we het volledige programma met jullie delen. In de afgelopen weken zijn veel nieuwe sprekers aan het programma toegevoegd en hebben we ook nieuwe tracks geïntroduceerd. Overtuigd geraakt door het aanbod? De tickets gaan hard, maar zijn nog steeds verkrijgbaar.

Nieuwe tracks

Het verkennen van toekomstige trends en ontwikkelingen is de belangrijkste belofte van de Developers Summit. Mede daarom is besloten om voor de eerste keer tracks te programmeren over machinelearning, internet-of-things en blockchain. Voor al deze tracks hebben we inmiddels sprekers gevonden en daarmee is het programma eerder dan ooit bekend. In totaal hebben we dit jaar meer dan 35 masterclasses en 3 keynotes. Het volledige programma vind je hieronder (klik op programma voor grote versie):

Alles bij elkaar hebben we een divers en uitgebreid programma weten samen te stellen. Bezoekers kunnen sessies bijwonen over web components, reactive programming, cross-platform development voor mobiele apps, voice assistants, chatbots en nog heel veel meer. Op het menu staan onder anderen sprekers van Picnic, Facebook, Fox-IT, Triple en Amazon Web Services. Benieuwd naar alle beschrijvingen en bio's? Neem dan een kijkje op onze actiepagina. Zo goed als alle sessies zijn inmiddels toegevoegd; de rest volgt in de komende dagen.

Uiteraard zijn wij benieuwd naar welke track jij het meeste uitkijkt! Vul daarom onderstaande poll in.

Naar welke track kijk je het meeste uit? Poll Science and More

Webdevelopment

AI / Machine Learning

Security

Internet of Things

Something Different

Mobile app development

Blockchain

Informatie event

Datum: donderdag 14 februari 2019

Locatie: DeFabrique, Utrecht

Tijden: 09.00 tot 20.00 uur

Partners: ABN Amro, Rabobank, Politie, Nedap, Adyen, IBM, ANWB, Inergy, Tweakers Elect, Centric

Early birds: uitverkocht

Reguliere tickets: 275 euro

3-voor-2-tickets: 183,33 euro per ticket (550 euro voor 3 tickets)

Studententicket: 75 euro

Meer informatie: tweakers.net/developerssummit

