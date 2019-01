Garantietermijn bij refurbished producten - Development-iteratie #148

Onze developers hebben vandaag development-iteratie #148 opgeleverd. Tijdens deze sprint zijn er een aantal kleine zaken opgeleverd.

Garantietermijn in tooltip refurbished producten

In het .plan over iteratie #147 hebben we refurbished en teruggestuurde producten geïntroduceerd. Na release bleek dat een aantal webshops geen garantietermijn hadden ingevuld in hun feed. Als shops dit niet hadden aangegeven werd er geen garantietermijn getoond in de weergave.

Om te zorgen dat onze bezoekers de garantie niet missen, doordat het er niet staat, hebben we besloten dat het beter is om te duiden dat de garantietermijn onbekend is. Als er toch wel garantie op het artikel zit, dan is dit terug te vinden op de website van de aanbieder.

Refurbished en teruggestuurde producten zijn nog voor een beperkt aantal bezoekers zichtbaar.

Verwijderen frontpagevoorkeuren

Om de complexiteit van onze code te verminderen, hebben we besloten om de frontpagevoorkeuren voor de cozy en compacte weergave en het kunnen tonen van losse lijsten per contenttype te verwijderen. Tevens hebben we de automatische refresh van de nieuwsheadlines uit de frontpage verwijderd. In praktijk werden de verschillende weergavesettings niet onderhouden waardoor het effect op de layout beperkt was. Om tegemoet te komen aan de wensen van gebruikers die de voorkeur geven aan een wat compactere layout, hebben we de padding van de headlines op de frontpage en items in de tracker wat verkleind.

De cozy- en compactweergave blijft wel beschikbaar op het forum en kun je daar op de vertrouwde plek, rechtsboven onder het tandwielicoontje, terugvinden.

Bugfixes en meer