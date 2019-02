Nieuwe it-banenvergelijker: Tweakers Carrière

Als een van de grootste technologiewebsites van Nederland trekt Tweakers dagelijks de aandacht van veel it'ers. Dit was een aantal jaar geleden aanleiding om samen op te trekken met zustermerken Nationale Vacaturebank en Intermediair, wat resulteerde in een banenvergelijker die zich specifiek richt op de Nederlandse it'er. Nu Tweakers Elect officieel onderdeel van Tweakers is geworden, is er reden te meer voor een grondige opfrisbeurt.

In de afgelopen maanden is hard gewerkt om het verouderde it-banenplatform te vervangen door een volledig geïntegreerde vergelijker op Tweakers, met de vertrouwde gebruikerservaring zoals je die kent van de Pricewatch. Daarmee starten we een nieuw hoofdonderdeel op Tweakers: Tweakers Carrière.

Met de nieuwe vergelijker wil Tweakers werkzoekende it'ers helpen met hun zoektocht naar de juiste baan. De banenvergelijker biedt met meer dan 4500 banen alle it-banen in Nederland: aan jou de keus welke filters je wil gebruiken om tot de juiste vacatures voor jou te komen.

In de komende periode zullen we de vergelijker verder verbeteren, zodat nog meer werkzoekende it'ers een baan vinden. Daarnaast bekijken we hoe we Tweakers Elect een logische plek kunnen geven in het nieuwe carrièreonderdeel. Heb je feedback en wil je ons helpen verbeteren? Laat het weten in dit topic: Tweakers Carrière feedback en feature requests.