Discord stapt af van focus op gaming en wil breder publiek aantrekken

Chatplatform Discord is afgestapt van zijn focus op gaming. In plaats daarvan wil het platform een algemener communicatieplatform worden. Het platform ondergaat verder enkele wijzigingen. Zo wordt het bijvoorbeeld gemakkelijker om een nieuwe server te maken.

De ceo van Discord, Jason Citron, maakt de beslissing van het bedrijf bekend in een blogpost. Citron meldt dat games de reden zijn dat veel leden oorspronkelijk naar het platform kwamen. Inmiddels gebruiken veel mensen het platform echter als een plek om 'gewoon rond te hangen en te praten in de comfortabele omgeving van eigen community's en vrienden', schrijft Citron.

Volgens de ceo wordt Discord dan ook meer en meer gebruikt voor andere dingen dan gaming, waardoor de branding van Discord niet langer opging. Uiteraard kan Discord nog wel gebruikt worden om te chatten tijdens het spelen van games, maar dat is dus niet langer de focus. Het platform ondergaat daarnaast enkele veranderingen waarmee het gebruiksgemak van de app moet worden verbeterd.

Zo heeft het bedrijf de gebruikservaring voor nieuwe gebruikers 'gestroomlijnd'. Ook kunnen gebruikers binnenkort standaard templates voor een nieuwe server gebruiken om zo het proces van een server opzetten te versimpelen. Verder zijn er verschillende bugs verholpen, en is de voice- en videocapaciteit van het platform verhoogd.

Ook is de website van het chatplatform veranderd. Voorheen gebruikte het platform de url 'discordapp.com', maar deze is gewijzigd in 'discord.com'. De tagline van de app is daarnaast veranderd in 'Your place to talk' en de grapjes die in de app zijn verwerkt, zijn voortaan minder op games gericht.

De nieuwe tagline van Discord. Afbeelding via Discord