Chatplatform Discord gaat zich weer richten op gaming en krijgt redesign

Discord gaat zich weer vooral richten op gamers. Dat maakt ceo Jason Citron op woensdag bekend. In 2020 zei het chatplatform juist dat het zijn focus wilde verbreden naar meer doelgroepen, maar dat wordt nu teruggedraaid. De Discord-app krijgt daarnaast een redesign.

Discord heeft zich gerealiseerd dat het 'zijn focus moet verleggen' van een algemene chatapp voor community's naar een platform dat 'mensen helpt hun vriendschappen rond games en gedeelde interesses te verdiepen'. Dat schrijft Citron in een blogpost ter ere van de negende verjaardag van het chatplatform.

Het chatplatform krijgt een 'opgefriste look en visuele identiteit', zo meldt Citron op woensdag. Het bedrijf wil zich daarmee 'in de nabije toekomst' gaan richten op het verbeteren van Discord voor gamers. Zo moet het makkelijker worden voor gebruikers om 'voor, tijdens en na het spelen van games' met elkaar te praten, aldus de topman.

De app krijgt bijvoorbeeld later dit jaar een update waardoor gebruikers sneller bij hun gesprekken kunnen komen. Het wil ook de betrouwbaarheid van zijn spraak-, video- en streamingtechnieken verbeteren. Daarnaast moeten de functies van het platform naar 'meer apparaten' komen. Discord-voicechat kwam eerder al beschikbaar op PlayStation 5 en Xbox.

Discord was van origine al voornamelijk gericht op gamers. In 2020 kwam het bedrijf met een plan om juist een algemener chatplatform te worden, waar mensen community's kunnen starten en in contact kunnen komen met vrienden, familie en anderen. Het bedrijf deed dat vooral in het kader van de coronapandemie, aangezien mensen toen steeds vaker online contact legden met anderen. Nu, na de pandemie, draait het platform die verbreding weer terug, schrijft Citron.