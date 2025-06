Chatdienst ICQ houdt op 26 juni op te bestaan

Chatdienst ICQ houdt op 26 juni 2024 op te bestaan. Dat is aangekondigd op de website van het platform. Het Russische moederbedrijf VK Group geeft geen reden voor de stopzetting en raadt gebruikers aan om over te stappen naar chatplatformen VK Messenger en VK WorkSpace.

De aankondiging staat op de website van ICQ te lezen. VK Group maakt voorlopig geen gewag van een eventuele doorstart. De beslissing lijkt dus definitief te zijn. ICQ, ook bekend als ‘I seek you’, is een chatdienst die op 15 november 1996 het levenslicht zag. De dienst werd destijds ontwikkeld door Mirabilis, een bedrijf dat werd opgericht door vier Israëlische studenten. Om berichten te verzenden met de eerste versie moesten gebruikers verbinden met de udp 4000-poort op icq.mirabilis.com.

Ongeveer een jaar na de introductie van ICQ, had de chatdienst naar verluidt al meer dan 5 miljoen gebruikers en waren er dagelijks 1,3 miljoen gebruikers actief. In 1998 kwamen er elke drie weken een miljoen nieuwe ICQ-gebruikers bij. De populariteit van ICQ was ook het Amerikaanse America Online niet ontgaan. AOL kocht Mirabilis in 1998 voor 287 miljoen dollar en nam het beheer van de chatdienst over.

ICQ had in 2001 meer dan 100 miljoen geregistreerde gebruikers, maar de chatdienst kreeg toen ook steeds meer concurrentie van alternatieven, waaronder MSN Messenger. In de Westerse wereld begon de populariteit van ICQ te dalen, maar in Russischtalige landen bleef het platform wel populair. AOL heeft ICQ in 2010 van de hand gedaan. Het Amerikaanse bedrijf verkocht de chatdienst toen voor 187,5 miljoen dollar aan Digital Sky Technologies, toen een van de grootste internetbedrijven van Rusland en Oost-Europa en het bedrijf achter Mail.ru, VK Messenger en VK Workspace. Op dat moment kon de chatdienst nog op ruim 40 miljoen actieve gebruikers rekenen.

Ondanks het feit dat ICQ beschikbaar was voor Windows, macOS, Linux, BlackBerry, Android en iOS, kwam de ontwikkeling op een laag pitje te staan. Die ontwikkeling wordt vanaf 26 juni dus definitief stopgezet. ICQ zal in totaal meer dan 27 jaar hebben bestaan.