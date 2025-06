'Call of Duty: Black Ops 6 komt uit voor PS4 en Xbox One'

Call of Duty: Black Ops 6 komt ook uit voor de PlayStation 4- en Xbox One-spelconsoles. Dat schrijft Insider Gaming op basis van enkele bronnen. Eerder deze week waren er beelden opgedoken waaruit hetzelfde bleek.

Insider Gaming zou met enkele medewerkers van het Amerikaanse gamewinkel GameStop hebben gepraat en daaruit zou blijken dat er niet enkel een Xbox Series en PlayStation 5-versie van de first person shooter zit aan te komen, maar ook een PlayStation 4-variant. De gamingwebsite schrijft dat de Xbox-versie van het spel ook op de Xbox One kan draaien.

Insider Gaming bevestigt hiermee eerdere geruchten waaruit moest blijken dat Call of Duty: Black Ops 6 naar de last-gen consoles zou komen. Er waren afgelopen week immers beelden van een inventaris bij GameStop opgedoken en daaruit bleek dat het spel ook voor de PlayStation 4 zou verschijnen. De game zou naar verluidt 70 dollar kosten.

Activision Blizzard heeft Call of Duty: Black Ops 6 eerder deze maand officieel aangekondigd. Het bedrijf plaatste een bericht op X en publiceerde ook een teaserwebsite met liveactionbeelden. Op die beelden is te zien hoe enkele activisten monumenten bekladden, waaronder Mount Rushmore. Ook is er een slogan te zien die telkens terugkomt, waaronder in de websitenaam: "The truth lies." Activision Blizzard zal op 9 juni meer informatie over het spel geven, tijdens de Xbox Games Showcase die om 19.00 uur Nederlandse tijd van start gaat.