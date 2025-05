'Microsoft wil volgende Call of Duty naar Game Pass brengen'

Microsoft zou mogelijk de volgende Call of Duty-games aan Xbox Game Pass willen toevoegen. The Wall Street Journal schrijft dat Microsoft dat volgende maand wil aankondigen. Eerder zei de Britse CMA, die nog onderzoek doet naar de deal, dat dat pas in 2025 zou gebeuren.

The Wall Street Journal schrijft op basis van bronnen dat Microsoft van plan is om dat op 9 juni aan te kondigen. Dan houdt het bedrijf de jaarlijkse Xbox Showcase. Activision Blizzard kondigt dan naar verwachting een nieuwe Call of Duty-game aan. Microsoft, dat Activision Blizzard vorig jaar overnam, zou dan ook gelijk aankondigen dat de nieuwe game naar het Xbox Game Pass-abonnement komt.

Het is niet duidelijk of de game binnen het maandelijkse abonnement valt of dat gebruikers daar nog een extra bedrag bovenop moeten betalen. Ook is nog niet bekend of Microsoft van plan is oudere games uit de serie naar Game Pass te brengen, of dat het alleen gaat om de nieuwe release.

De zet is ook op een andere manier opvallend. Nadat Microsoft Activision Blizzard overnam, startte de Britse Competition and Markets Authority een onderzoek naar die overname. Door dat langlopende onderzoek moest Microsoft meerdere concessies doen. In het uiteindelijke rapport dat de CMA daarover uitbracht, schreef de toezichthouder dat Call of Duty pas uiterlijk in 2025 op Game Pass zou verschijnen.