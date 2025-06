Microsoft onthult autonome Copilot Agent- en Team-werknemers

Microsoft onthult tijdens het Build-evenement een autonome digitale 'werknemer', een Copilot Agent. De tool moet zelfstandig in een bedrijf geïntegreerd kunnen worden en zelfstandig taken kunnen uitvoeren. Verder moet Team Copilot vergaderingen gaan begeleiden en sturen.

Copilot Agents kunnen een taak toegewezen krijgen met bijbehorende databronnen, waaronder bijvoorbeeld e-mailinboxen en toegewezen documenten. Microsoft neemt als voorbeeld een Agent die de onboarding van een nieuwe werknemer verzorgt. De tool moet in dit voorbeeld onlangs toegevoegde nieuwe werknemers kunnen herkennen en vragen kunnen beantwoorden. Ook kunnen beheerders een stappenplan of workflow inrichten voor de virtuele werknemer. Agents worden binnenkort via een Copilot Studio-previewbuild getest.

In het verlengde daarvan toont het bedrijf Team Copilot, een integratie van de AI-tool in Microsoft Teams met een vergelijkbare werknemerfunctie. Gebruikers kunnen een Team Copilot aan een vergadering toevoegen, waarna de tool gesprekken kan notuleren, aandachtspunten kan geven, de agenda kan bijhouden of als projectmanager kan dienen. Het bedrijf toont ook scenario's waarin Team Copilot zelfstandig taken uitvoert, bijvoorbeeld een document uitschrijven. Wanneer de tool hulp van menselijke werknemers nodig heeft, kan het deze gebruikers om input vragen.