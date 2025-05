Microsoft maakt meerstapsverificatie verplicht voor Azure-gebruikers

Microsoft Azure rolt vanaf juli een nieuwe beveiligingsmaatregel op tenant-niveau uit. Alle gebruikers moeten dan meerstapsverificatie geactiveerd hebben om toegang te krijgen tot Azure-diensten. De nieuwe maatregel wordt geleidelijk uitgerold, benadrukt Microsoft.

Microsoft stelt in eigen onderzoek dat 99,9 procent van alle gecompromitteerde accounts geen meerstapsverificatie gebruikt. Ook blijkt uit dat onderzoek dat mfa meer dan 99,2 procent van alle aanvallen om accounts te compromitteren kan blokkeren. "Dat maakt het een van de effectiefste beschikbare beveiligingsmaatregelen", aldus het bedrijf in een aankondiging.

Daarom besluit het bedrijf nu om mfa verplicht te stellen voor alle Azure-accounts. De maatregel wordt vanaf juli geleidelijk uitgerold, wat betekent dat de regel niet voor alle gebruikers tegelijk gaat gelden. In de komende maanden gaat Microsoft naar gebruikers communiceren wanneer de regel precies ingaat. De communicatie verloopt via e-mails en via notificaties in het Azure Portal. Mfa is gratis op tenantniveau in te schakelen via de wizard voor Microsoft Entra. Ook is er een faq beschikbaar gesteld over mfa.

Uit reacties onder de aankondiging blijkt dat er nog enige onduidelijkheid bestaat over de gestelde maatregel. Gebruikers vragen zich af of de maatregel ook gaat gelden voor bijvoorbeeld serviceaccounts. Microsoft heeft op het moment van schrijven niet op deze vragen gereageerd.