AI-stemmenmaker ElevenLabs komt met app om teksten voor te lezen

AI-audiomaker ElevenLabs heeft de app Reader uitgebracht, waarmee gebruikers teksten kunnen laten voorlezen. Het is de eerste app voor consumenten van het bedrijf, dat geldt als een van de meestbelovende AI-start-ups.

De app, die voluit ElevenLabs Reader: AI Audio heet, laat gebruikers teksten schrijven of importeren, waarna een AI-stem van de dienst de tekst voorleest. Dat is onder meer bedoeld om lange artikelen te luisteren in plaats van te lezen.

Het is onbekend waarom het bedrijf juist deze app heeft gemaakt. Het voorlezen van teksten is al jaren een bekende dienst van bedrijven. Veel media hebben bovendien in hun eigen app voorleesfuncties ingebouwd, waarmee de app ook concurreert.

ElevenLabs raakte vorig jaar bekend met een webdienst om AI-stemmen te genereren van onder meer bekende mensen. Ook bracht het een dienst uit om stemmen in films te vertalen naar andere talen.