ElevenLabs brengt tool uit voor vertaling stemmen in films naar Nederlands

ElevenLabs heeft AI Dubbing uitgebracht. Dat is een tool waarmee filmstudio’s tekst van films kunnen vertalen in andere talen met een kloon van de stem van de originele acteur. Dat kan ook in het Nederlands.

ElevenLabs kondigde AI Dubbing vorige maand al aan en heeft het nu uitgebracht. Met de tool is het mogelijk om gesproken tekst te vertalen met behoud van kenmerken van de originele stem. ElevenLabs doet dat door de stem te klonen en die de vertaalde tekst te laten uitspreken met waar mogelijk de intonatie van het origineel.

De bedoeling is dat filmstudio’s met de software met minder moeite en met behoud van originele stemmen films kunnen vertalen. Veel films zijn in veel landen in het Engels met ondertiteling, maar bijvoorbeeld in Duitsland is het opnieuw opnemen van stemmen gebruikelijk. Ook gebeurt dat veel bij films voor kinderen. Het is onbekend wanneer de eerste films uitkomen die gebruik maken van de tool. ElevenLabs is een AI-start-up die zich vooral richt op tekst-naar-spraak en het genereren van kunstmatige stemmen.

Via het instellingen-icoon is de audiotrack te veranderen en zijn de sprekers te horen in onder meer Duits en Spaans