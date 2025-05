Opensource 'lees later'-app Omnivore gaat op in ElevenLabs

De 'lees later'-app Omnivore houdt op te bestaan. Het team achter de opensource app gaat samenwerken met ElevenLabs, een AI-audiobedrijf dat ook een 'lees later'-app gemaakt heeft. Gebruikers hebben tot 15 november om hun data te exporteren.

Omnivore is een app waar gebruikers artikelen en andere tekstuele context kunnen opslaan om deze later te lezen. De volledig opensource app laat gebruikers ook teksten markeren, biedt ondersteuning voor pdf's en kan ook offline gebruikt worden. Eerder werd ook technologie van ElevenLabs geïntegreerd, zodat teksten via AI-stemmen voorgelezen kunnen worden.

Oprichters Jackson Harper en Hongbo Wu kondigen nu aan dat Omnivore opgaat in ElevenLabs, waar ze 'een nog groter platform krijgen om toegankelijke en boeiende ervaringen te creëren voor serieuze lezers'. ElevenLabs bracht eerder dit jaar zijn ElevenReader uit, waar gebruikers artikelen, pdf's en e-books kunnen uploaden. Vervolgens kan deze content voorgelezen worden in verschillende talen en met verschillende stemmen, waaronder die van Judy Garland en James Dean.

De makers van Omnivore hebben naar eigen zeggen al 'waardevolle updates' uitgebracht voor ElevenReader. Gebruikers van Omnivore kunnen daar nu een gratis account aanmaken. Vervolgens hebben zij tot 15 november om hun informatie te exporteren. Daarna wordt alle data van Omnivore verwijderd.

Harper en Wu zeggen verder dat de codebase van Omnivore wel blijft bestaan en volledig opensource beschikbaar blijft voor alle gebruikers. "Deze beslissing zorgt ervoor dat de bredere gemeenschap van ontwikkelaars kan blijven voortbouwen op de technologie van Omnivore en deze kan verbeteren."