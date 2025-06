KPN gaat samenwerken met ElevenLabs voor gebruik AI-stemmen voor klantenservice

KPN is een samenwerking gestart met ElevenLabs, een bedrijf dat AI-audiotechnologie ontwikkelt. De Nederlandse provider wil hiermee onder meer AI-stemmen maken die gebruikt kunnen worden voor de klantenservice.

KPN Ventures heeft een 'strategische investering' gedaan in ElevenLabs voor het gebruik van zijn AI-audiotechnologie, laten beide bedrijven weten. De hoogte van de investering is niet bekend. De provider wil de AI-stemmen van ElevenLabs gaan gebruiken in zijn diensten. Het gaat onder meer om 'het toegankelijker maken van content via spraak' en geautomatiseerde klantenservice. Het is niet duidelijk wanneer KPN de technologie precies gaat inzetten.

ElevenLabs kwam in 2023 met een webdienst om AI-stemmen te genereren van onder meer bekende mensen. Ook bracht het een dienst uit om stemmen in films te vertalen naar andere talen. Het bedrijf kwam ook met een tool voor het genereren van geluidseffecten en met een app voor het laten voorlezen van teksten.