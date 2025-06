Nederlandse Defensie werkt samen met KPN en Thales aan 'soevereine' clouddienst

Het Nederlandse ministerie van Defensie gaat samen met KPN en het Franse bedrijf Thales een soevereine clouddienst ontwikkelen. Defensie is pas de afgelopen jaren op grotere schaal met clouddiensten gaan werken.

De twee bedrijven en Defensie hebben deze week afgesproken samen een soevereine clouddienst te ontwikkelen, maar delen nog niet veel details. Zo is het niet duidelijk of alle cloudtoepassingen onder de clouddienst gaan vallen, wanneer deze af zal zijn en of het de bedoeling is dat andere overheidsdiensten of landen ook van de clouddienst gebruik kunnen maken. Demissionair staatssecretaris Gijs Tuinman zegt dat een soevereine cloud 'van grote meerwaarde' is voor Defensie, omdat de data van de krijgsmacht daarmee beter beveiligd is.

Defensie besloot jarenlang van geval tot geval of data in de cloud opgeslagen moest worden, maar wilde de afgelopen jaren vaker data opslaan in de cloud. In maart vorig jaar legde Defensie uit over te schakelen naar clouddiensten vanwege de extra flexibiliteit, lagere kosten en omdat het extra diensten mogelijk maakt. Daarbij gaf Defensie aan data standaard in de cloud te willen opslaan. Defensie zei ook niet te afhankelijk te willen worden van grote cloudleveranciers, maar zei daarbij wel de drie grootste aanbieders, Google, Amazon en Microsoft, te gaan gebruiken. De strategie was toen om applicaties over te kunnen zetten van de ene aanbieder naar de ander, om zo flexibiliteit te kunnen behouden. Hoog gerubriceerde informatie werd bij die strategie wel binnen de organisatie gehouden.

Het is niet duidelijk of de nieuwe soevereine clouddienst de dienstverlening van Google, Amazon en Microsoft moet overnemen. Toenmalig staatssecretaris Zsolt Szabó van Digitalisering gaf begin vorige maand wel aan dat er een Nederlandse overheidsclouddienst moest komen, deels om ongewenste afhankelijkheden van Amerikaanse techreuzen te voorkomen. Deze clouddienst zou door Nederlandse overheidsinstellingen gebruikt kunnen worden. Voor zover bekend staat de nieuwe clouddienst van Defensie hier los van.