AWS brengt nieuw bedrijfsonderdeel volledig in EU onder vanwege 'soevereiniteit'

Amazon gaat een aantal bedrijfsonderdelen en processen rond AWS volledig in Europa onderbrengen. Zo komt het beheer van Amazon Web Services voor Europa in Duitsland te zitten. Dat gaat zowel de infrastructuur beheren als rootcertificaten uitgeven.

Amazon noemt de plannen onderdeel van 'een Europese soevereine cloud', maar in feite gaat het vooral om het verplaatsen van bedrijfsstructuren voor specifiek de Europese regio waar AWS wordt gebruikt. De zogeheten AWS European Sovereign Cloud bestaat uit een nieuw moederbedrijf en drie dochterbedrijven die alle vier in Duitsland worden opgericht. "Deze dochterondernemingen gaan beheersopties doorvoeren waarmee content en metadata van klanten binnen de Europese Unie blijft", schrijft Amazon. Verder nemen de bedrijven Europees personeel aan om de infrastructuur te beheren en komt het beheer van rootcertificaten en trust services bij dit bedrijfsonderdeel te liggen.

Amazon zegt dat het nieuwe bedrijfsonderdeel enkele technische maatregelen gaat nemen waarmee alle data Europees blijft. Zo komt er een aparte DNS-resolver via AWS' eigen Route53. Die gebruikt alleen Europese top-level-domains. Er komt ook een aparte, Europese rootcertificaatautoriteit. Amazon gaat ook een Europees security operations center opzetten dat alleen bezig is met Europese datacenters.

De nieuwe bedrijfsstructuur krijgt ook een Raad van Bestuur, zegt Amazon. Die moet onafhankelijk zijn, al zegt het bedrijf niet op welke manier dat wordt vastgelegd. De raad bestaat uit vier leden die allemaal uit de Europese Unie komen. Volgens Amazon zal 'in ieder geval een raadslid geen banden hebben met Amazon'. De nieuwe bedrijfsstructuur moet eind 2025 volledig operationeel zijn.

Amazon probeert met de nieuwe bedrijfsstructuur in te spelen op de zorgen van veel Europese landen, waaronder Nederland, over de onafhankelijkheid van Amerikaanse techdiensten. Sinds het aantreden van president Trump in de VS krijgen steeds meer overheden gewetensbezwaar vanwege hun afhankelijkheid van feitelijk drie Amerikaanse cloudproviders. Naast AWS, de grootste cloudprovider, zijn dat Microsofts Azure en Google Cloud. In Nederland kwam die discussie onder andere vorig jaar op toen de beheerder van het .nl-domein vorig jaar besloot een deel van zijn infrastructuur naar AWS te verplaatsen, iets waar de Tweede Kamer tegen is. Nu er steeds meer momentum komt om Europese alternatieve clouddiensten te zoeken, komen ook steeds meer overheden erachter dat dat makkelijker gezegd is dan gedaan. Amazon hoopt discussies voor te zijn en met deze nieuwe cloudopzet te laten zien dat het ook mogelijk is data in Europa op te slaan, maar dan wel op servers van Amazon zelf.