WhatsApp lijkt dichter bij release van gebruikersnamen te komen in nieuwe bèta

WhatsApp zou dichtbij de release van gebruikersnamen zijn. WABetaInfo heeft screenshots van een vroege versie van die functie waarin te zien is hoe de gebruikersnamen werken. Die mogen bijvoorbeeld maximaal dertig tekens bevatten.

Dat schrijft WABetaInfo op basis van een bètaversie van WhatsApp voor iOS. Dat is versie 25.17.10.70. Daarin zit volgens de site een optie om een gebruikersnaam te kiezen en daarop vindbaar te zijn. Volgens WABetaInfo is het de bedoeling dat die functie in de toekomst definitief in de app komt te zitten.

Volgens WABetaInfo krijgen gebruikers de mogelijkheid zelf een gebruikersnaam te kiezen. Daar zitten wel regels aan. Zo mogen gebruikers alleen letters en cijfers gebruiken, maar geen speciale tekens behalve punten en underscores. Gebruikersnamen mogen ook geen websitenamen bevatten en moeten uniek zijn. De gebruikersnamen worden tussen de drie en dertig tekens lang.

In de screenshots die WABetaInfo wist te maken, is te zien dat gebruikers hun gebruikersnaam kunnen delen met anderen in plaats van hun telefoonnummer. Die gebruikers zien dan ook het originele telefoonnummer niet meer. WABetaInfo zegt verder dat WhatsApp een melding geeft als de gebruiker diens gebruikersnaam verandert. Dat lijkt enigszins op de manier waarop WhatsApp nu waarschuwt als een gesprekspartner de app op een andere telefoon draait en de verificatiecode verandert.

Ook zou WhatsApp werken aan de mogelijkheid om gebruikersnamen uit te testen in de webversie van de app. Gebruikers kunnen dan in die app zien of een gebruikersnaam beschikbaar is. Dat is niet vanzelfsprekend; de web- en desktopversies synchroniseren berichten en instellingen niet met de servers van WhatsApp, maar met de telefoon van de gebruiker.

WhatsApp werkt al sinds zeker 2023 aan gebruikersnamen, maar tot nu toe heeft de dienst daar zelf nog niets over gezegd. Alternatieve chat-apps zoals Signal en Telegram hebben al langer gebruikersnamen die naast telefoonnummers te gebruiken zijn, al is het bij al die apps nog wel nodig een telefoonnummer op te geven bij het aanmelden.