WhatsApp werkt aan functie om ongelezen berichten in groepschat samen te vatten

WhatsApp werkt aan een functie om een groot aantal ongelezen berichten in een groepschat samen te vatten. Dat gebeurt op het apparaat via een methode die Meta Private Processing noemt. Sommige testers kunnen de functie al gebruiken.

De bètaversie 2.25.18.18 van WhatsApp voor Android bevat de functie, meldt WABetaInfo. Die site legt zich toe op het vinden van nieuwe functies in testversies van de app. De indicator voor het aantal ongelezen berichten wordt klikbaar met de functie, waarna Meta AI een samenvatting genereert van wat er is besproken. Vanaf hoeveel ongelezen berichten de functie werkt, noemt de site niet.

Meta claimt dat het bedrijf de berichten niet kan lezen, ook niet als gebruikers deze functie gebruiken. Gebruikers moeten hem eerst aanzetten in de instellingen voordat het werkt. De functie staat onder de optie Private Processing. Vermoedelijk vereist het dat gebruikers WhatsApp in het Engels gebruiken. Of Meta AI ook Nederlandse gesprekken kan samenvatten, is onbekend. Wel is dat onwaarschijnlijk, omdat Meta AI in WhatsApp niet werkt in het Nederlands.

Niet alle bètatesters zien de functie al. Dat zal vermoedelijk in de komende weken veranderen. Het kan vaak maanden duren voordat een functie na een test uiteindelijk in WhatsApp komt te zitten.