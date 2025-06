WhatsApp komt dit jaar nog niet met advertenties in Europa

WhatsApp voegt in Europa dit jaar nog geen advertenties toe. Dat laat de chatdienst weten aan de Ierse Data Protection Commission. In andere delen van de wereld worden vanaf de komende maanden reclames getoond in de statusfunctie.

De Data Protection Commission laat aan onder meer Politico weten dat de advertenties in WhatsApp pas in 2026 in Europa beschikbaar komen. Dat heeft moederbedrijf Meta toegezegd aan de Ierse privacytoezichthouder. Volgens de DPC gaat Meta voor die tijd met de toezichthouder om de tafel zitten om eventuele privacyzorgen te bespreken. Ook wil de Data Protection Commission met andere Europese privacytoezichthouders spreken om te weten of zij privacyzorgen hebben over het nieuwe advertentiemodel. Het is nu nog 'te vroeg' om te weten of het plan van Meta onaanvaardbare problemen bevat, stelt de DPC.

Meta kondigde de toevoeging van advertenties in WhatsApp eerder deze maand aan. Het is de bedoeling dat er reclames worden getoond in de statusupdates en kanalen. Als gebruikers hun WhatsApp-account hebben gekoppeld aan Facebook en Instagram, gebruikt het bedrijf informatie van die platforms voor het tonen van gepersonaliseerde reclames. Meta liet weten de nieuwe functies 'de komende maanden' te willen uitrollen.

Onder meer noyb heeft zijn zorgen gedeeld over het besluit om advertenties te gaan tonen. De privacyorganisatie verwacht dat Meta zonder geldige toestemming de data van gebruikers gaat verzamelen voor het tonen van gepersonaliseerde advertenties, net zoals het bedrijf op Facebook en Instagram heeft gedaan. Met dat pay-or-okaymodel heeft het bedrijf de Europese wetgeving geschonden.