Elden Ring Nightreign krijgt moeilijkere eindbazen. Het gaat om nieuwe versies van bestaande eindbazen, die meer schade aanrichten en nieuwe aanvallen hebben. Deze verschijnen in de komende weken in het spel, zegt uitgever Bandai Namco.

De moeilijkere eindbazen, genaamd 'Everdark Sovereigns', komen ieder voor een beperkte tijd beschikbaar in Elden Ring Nightreign, schrijft Bandai Namco in een blogpost. In eerste instantie gaat het om nieuwe versies van de Gaping Jaw, Sentient Pest, en Darkdrift Knight. In de toekomst komen er ook andere Everdark Sovereigns naar het spel. De eindbazen zijn alleen beschikbaar wanneer Nightreign online wordt gespeeld.

Volgens Bandai Namco verschijnt er iedere week een nieuwe Everdark Sovereign in Limveld, de spelwereld van Nightreign. Dat begint vanaf vandaag, donderdag 19 juni, met de Gaping Jaw. Spelers die de normale variant van de eindbaas hebben verslagen, mogen het tegen de moeilijkere versie opnemen als die opduikt in de spelwereld. Het verslaan van een Everdark Sovereign levert 'Sovereign Sigils' op. Die kunnen ingewisseld worden voor 'speciale Relics en andere voorwerpen'.

Nightreign verscheen op 30 mei voor consoles en de pc. Het is een multiplayerspin-off van Elden Ring, al is het ook mogelijk om alleen te spelen. In Nightreign moeten spelers samen overleven in een spelwereld. Iedere ronde duurt drie in-game dagen, waarvan elke dag eindigt met een eindbaasgevecht.