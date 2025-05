Miyazaki: Shadow of the Erdtree wordt enige dlc voor Elden Ring

Shadow of the Erdtree wordt de enige dlc voor Elden Ring. Dat zegt FromSoftware-baas Hidetaka Miyazaki. Volgens de ontwerper bestaat de uitbreiding uit content die aanvankelijk te groot bleek voor de basisgame. Miyazaki zegt verder dat de dlc geen invloed heeft op het originele verhaal.

Miyazaki zegt in een interview met het Chinese medium Kampvuur dat Shadow of the Erdtree 'de eerste en enige dlc is' voor Elden Ring. Aangezien de dlc al meer dan twee jaar in ontwikkeling is, was het al onwaarschijnlijk dat er een tweede versie zou komen, maar dit is de eerste keer dat Miyazaki dat bevestigt.

Volgens de gameontwerper is het ook beter om slechts een dlc te maken. "Elden Ring draait om ontdekking en avonturen in een grote wereld. Om zo'n ervaring mogelijk te maken heb je een enorme, uitgespreide wereld nodig. Dus in plaats van het in verschillende delen te splitsen, is het beter om slechts een wereld te maken."

Miyazaki bevestigt verder dat er meerdere mogelijke eindes aan de dlc zitten, die gebaseerd zijn op de keuzes van de speler. Die eindes hebben geen invloed op de basisversie van het spel, zegt de maker. Shadow of the Erdtree is een losstaand verhaal. Miyazaki zegt dat naast Miquella ook St. Trina een opwachting maakt als npc in de dlc.

In februari van dit jaar kwam de eerste trailer van de langverwachte dlc uit. Toen maakte FromSoftware ook bekend dat Shadow of the Erdtree op 21 juni uitkomt.