Apple verkocht tien procent minder iPhones, maar verdiende meer aan diensten

Apple heeft in het afgelopen kwartaal veel minder iPhones verkocht dan een jaar eerder. De omzet uit toestellen is met zo'n tien procent gedaald. Daar staat tegenover dat Apple veel heeft verdiend aan abonnementen en andere diensten, waarop het bedrijf sinds enkele jaren inzet.

Apple heeft voor 45,9 miljard dollar aan iPhones verkocht in het tweede kwartaal van het boekjaar, dat op 30 maart is geëindigd. In hetzelfde kwartaal een jaar eerder verdiende Apple nog 51,3 miljard dollar aan iPhones. In de kwartaalcijfers schrijft het bedrijf dat de inkomsten uit meer producten in de voorgaande drie maanden zijn gedaald. Ook de inkomsten uit iPads zijn gedaald, net als die van 'andere producten', waaronder Apple Watches, Homepods, Airpods en accessoires. De enige hardwarewinst kwam uit MacBooks. Volgens ceo Tim Cook is die winst te danken aan de release van de MacBook Air met M3-soc, die in maart uitkwam.

In het voorgaande kwartaal haalde Apple wel meer omzet en meer winst uit Services. Het bedrijf is al jaren bezig zijn focus te verschuiven van hardware als inkomstenbron naar abonnementen, zoals streamingdiensten en iCloud-abonnementen. Tweakers schreef daar in 2019 een achtergrondverhaal over. De inkomsten uit die diensten zijn nog steeds veel lager dan die uit de fysieke verkopen; vorig kwartaal behaalde Apple met producten een omzet van 66,9 miljard dollar en met diensten 23,8 miljard dollar. Een jaar eerder was de omzet uit diensten nog 20,9 miljard dollar. In vergelijking met het vorige kwartaal is de stijging overigens minder groot; in het laatste kwartaal van het boekjaar kwam de omzet uit op 23,1 miljard dollar.

De omzet uit iPads daalde van 6,6 miljard naar 5,5 miljard dollar. Apple heeft al sinds 2022 geen nieuwe iPads meer op de markt gebracht, maar gaat dat naar verwachting dinsdag wel doen. Vermoedelijk komt het bedrijf dan met nieuwe iPads met oledschermen.

De afname van iPhone-verkopen in China blijft doorzetten. Dat gebeurde vorig kwartaal ook al. Toen haalde Apple nog 20,9 miljard dollar aan omzet in dat land, maar dat is nu teruggelopen naar 16,3 miljard dollar. De Chinese markt blijft daarmee een probleem voor het bedrijf.