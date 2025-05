Apple houdt op 7 mei evenement, mogelijk voor iPad Pro met oledscherm

Apple heeft aangekondigd dat het op 7 mei een evenement houdt. Vermoedelijk wil de elektronicamaker daar onder meer zijn nieuwe iPad Pro-modellen met oledscherm laten zien. Daarover gaan al jaren geruchten.

Apple special event, mei 2024

De aankondiging, die Apple per e-mail heeft verstuurd naar journalisten, toont een afbeelding van een gestileerd Apple-logo met een hand en een Apple Pencil. De enige producten van Apple die de pen ondersteunen, zijn de iPads van de fabrikant. De laatste nieuwe iPads zijn al van meer dan anderhalf jaar geleden. De laatste grote upgrade van de iPad Pro-tablet is intussen ongeveer 5,5 jaar geleden.

De geruchten over de nieuwe iPads gaan al langer. Een webwinkel zette al de listings online en Bloomberg schreef in januari dat er iPads met M3-socs dit voorjaar zouden gaan uitkomen. De eerste geruchten over iPads met oledschermen zijn al van drie jaar geleden.