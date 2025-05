Bloomberg: Apple introduceert nieuwe iPads en Macs met M3-socs eind maart

Bloomberg-journalist Mark Gurman claimt dat Apple eind maart twee nieuwe iPad Air-modellen, een iPad Pro en een MacBook Air uitbrengt. De apparaten worden voorzien van de M3-socs die in oktober vorig jaar werden aangekondigd.

Gurman, die doorgaans goed geïnformeerd is, beweerde eerder al dat de iPads en Macs in maart zouden verschijnen. In zijn Power On-nieuwsbrief spreekt de journalist nu over de komst van de producten aan het einde van die maand. Er wordt verwacht dat Apple onder meer met twee maatvoeringen van de iPad Air-tablet komt. Naast een 10,9"-variant, zoals de huidige generatie, zou er een groter 12,9"-model verschijnen.

De vernieuwde iPad Pro zou onder meer een oledscherm en een verbeterd Magic Keyboard-accessoire krijgen. Doorgaans presenteert Apple zijn nieuwe generatie iPads in oktober, maar tijdens het afgelopen Scary Fast-evenement kondigde de techgigant in plaats daarvan MacBook Pro's en een iMac met M3-socs aan.

De MacBook Air-laptops van 2024 komen naar verwachting in 13"- en 15"-uitvoeringen. Waar Apple de 15"-versie van de MacBook Air met M2-soc op een later moment uitbracht dan de 13"-variant, worden beide formaten dit keer naar verluidt gelijktijdig uitgebracht met M3-soc.