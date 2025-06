Er was geen grote show of keynote bij de aankondiging van Apples nieuwe MacBook Air met M3-processor en als Apple zijn aankondiging met weinig bombarie omringt, dan weet je dat het om een kleine upgrade gaat. Toch is er genoeg veranderd, want Apple heeft zitten schuiven in de line-up en hanteert lagere prijzen voor de MacBook Air. In deze review lees je wat er veranderd is en kijk ik uiteraard hoe de M3 presteert in de nieuwe MacBook Air.

MacBook Air

Die M3-processor is belangrijkste wijziging aan de MacBook Air. Apple stuurde twee versies op van de nieuwe M3-Air: het 13,6"- en het 15,3"-model, en als je ze uit de doos haalt, zie je geen enkel verschil met de M2-Air. Apple was blijkbaar erg tevreden met het ontwerp van de MacBook Air M2 en eigenlijk kon je ook nog geen grote wijzigingen verwachten. Apple blijft vaak lang hetzelfde chassis gebruiken. Het duidelijkste voorbeeld is het 2016-model van de MacBook Pro 13,3", dat bij introductie een Intel-processor van de zesde generatie kreeg. Datzelfde chassis, minus het gewraakte Butterfly-toetsenbord, werd tot halverwege 2023 gebruikt, in die laatste versie met Apples eigen M2-processor.

Kortom, Apple houdt ervan om één keer een chassis te ontwerpen en daar jaren mee te doen: lekker efficiënt. De body van de MacBook Air M3 oogt een kleine twee jaar later nog niet verouderd. De behuizing is van aluminium gemaakt en geeft een stevige, stijve indruk. Op geen enkel punt kun je de behuizing makkelijk indrukken en zowel de grote als de kleine versie geeft je het gevoel dat het geheel uit één stuk metaal is gemaakt. Dat is het natuurlijk niet, want aan de onderkant zit een verwijderbaar paneel, maar de naden zijn nauwelijks zichtbaar en dat is kenmerkend voor hoe netjes de laptops zijn afgewerkt.

Het zijn ook behoorlijk lichte laptops. Ze vestigen geen records, maar 1,24kg voor het 13,6"-model en iets meer dan 1,5kg voor de 15,3" is helemaal niet gek. De laptops zijn verder net als de M2-versie voorzien van een magic keyboard, dat rechtsboven een aan-uitknop met een vingerafdrukscanner heeft. De toetsjes zijn van een klein kuiltje voorzien, waardoor je vinger het midden van de toets makkelijk kan vinden. Veel travel hebben de toetsen niet, maar de aanslag voelt wel duidelijk aan en de solide behuizing helpt daarbij. Als je een toets indrukt, is hij ingedrukt en wil hij niet nog een stukje verder de behuizing in veren.

De grote touchpads werken ook prettig, ze hebben een glazen oppervlak en detecteren uitstekend het verschil tussen een vinger die het muispijltje wil verplaatsen en de bal van je hand die tijdens het typen op de touchpad leunt. Dat is geen verrassing; Apple maakt deze touchpads al jaren en ze stemmen altijd tot tevredenheid.

Dat geldt ook voor de luidsprekers, die bovengemiddeld goed klinken voor een laptop. Ze kunnen een behoorlijke geluidsdruk voortbrengen en klinken wat minder schel dan de meeste laptopluidsprekers. Voor beeldbellen is er bovendien een 1080p-camera aanwezig en ook die had de MacBook Air M2, als een van de upgrades ten op zichte van de MacBook Air M1.

Verder heeft Apple een curieuze verandering aangebracht aan de MacBook Air en dat is het toestaan van twee externe beeldschermen. De MacBooks met M1- en M2-processor hebben die mogelijkheid niet. Als je op die laptops meer beeldschermen aansluit, zal er daarvan maar een werken. Dat was een kunstmatige beperking, want dezelfde processors in de Mac mini kunnen wel twee externe schermen aansturen. Bij de MacBook Air met M3-processor heeft Apple er ineens voor gekozen om wel twee externe beeldschermen toe te staan. Voorwaarde is dat je het scherm van de MacBook dichtklapt. Twee displays is nog altijd het maximum, dus het interne scherm kun je dan niet meer gebruiken. Voor gebruikers die een werkplek hebben met twee schermen, zal dat de MacBook Air M3 tot een interessante optie maken.