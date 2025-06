'Apple kondigt komende weken veel nieuwe producten aan, maar niet op evenement'

Apple gaat de komende weken veel nieuwe producten aankondigen, maar doet dat niet op een evenement. In plaats daarvan komen er aankondigingen op de site, meldt Bloomberg-auteur Mark Gurman.

Er komen onder meer nieuwe MacBook Airs aan in 13"- en 15"-varianten met M3-soc, naast de eerste iPad Pro met oledscherm, meldt Bloomberg. Daarnaast gaat het om nieuwe versies van de Apple Pencil en Magic Keyboard, die als accessoires gelden voor de nieuwe apparaten. Hoewel het om veel nieuwe apparaten gaat, gebeurt de aankondiging via online communicatie.

De nieuwe producten komen vermoedelijk eind maart of uiterlijk begin april, schat Gurman. Dat de nieuwe MacBooks en iPads eraan komen, is geen verrassing. Er gaan al lang geruchten over de nieuwe apparaten van Apple. Gurman speculeert dat Apple niet kiest voor een evenement omdat er over de apparaten te weinig te vertellen is om een fysieke presentatie te verantwoorden.