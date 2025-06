'Google laat Indiase developers Play Store gebruiken zonder Google-betalingen'

Google laat Indiase ontwikkelaars naar verluidt de Play Store gebruiken zonder de verplichting om Google als betaaloptie te gebruiken. Dat is in andere landen wel een vereiste, maar Indiase wetgeving verplicht Google ertoe dat los te koppelen voor kleinere bedrijven.

Google heeft de apps voor nu uit de Play Store gehaald, maar de apps kunnen terugkomen zonder Google-betalingen te integreren, meldt Business Standard. Als de apps wel willen integreren dat klanten kunnen afrekenen via Google, dan betalen zij het normale tarief daarvoor. Minimaal tien ontwikkelaars zouden dit aanbod hebben gekregen.

Het gaat om buiten India nauwelijks bekende ontwikkelaars als Shaadi, Bharat Matrimony, Naukri.com en 99 acres. De deal is een nieuwe stap in de initiatieven van de Indiase overheid om Googles dominantie over Android te reguleren. Google stapte al eerder naar de Hoge Raad om regels rond Android en wijzigde al de werking van diverse elementen in Android.