Google gaat binnenkort code van nieuwe sideloaded apps scannen op malware

Google brengt in de komende maanden een malwarefunctie naar Google Play Protect die nieuwe, sideloaded apps scant op of ze potentieel schadelijk zijn voor de gebruiker. Voor deze functie stuurt Google een deel van de appcode naar Googles servers.

Wanneer een gebruiker probeert een app te sideloaden die niet eerder door Google is gescand, krijgen gebruikers de melding dat de app gescand moet worden. Het lijkt er niet op dat gebruikers deze stap kunnen overslaan en de app kunnen installeren zonder te scannen. Bij het scannen worden 'belangrijke signalen' uit de te installeren app naar Googles servers gestuurd. Zo moet de functie de gebruiker beter beschermen tegen apps die zichzelf bijvoorbeeld met AI aanpassen om zo andere antivirusmethodes te omzeilen.

De antimalwarefunctie wordt nu uitgebracht in bepaalde landen, waaronder India, en moet in de komende maanden wereldwijd beschikbaar komen. Sideloaded apps werden al gecontroleerd op malware, bijvoorbeeld of de apps al eerder gemeld waren als malware. Daar komt het scannen naar nieuwe apps op Googles servers bij.